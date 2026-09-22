Vongole, cozze e molluschi: cinque consigli per sceglierli e consumarli al meglio

Cozze e vongole si nutrono filtrando grandi quantità d’acqua, quindi in pratica raccolgono tutto quanto è presente.
Per questo è fondamentale acquistare solamente prodotti di cui si è certi del profilo igienico e soprattutto non tenere a lungo cozze e simili in frigo: l’importante è consumarli subito dopo l’acquisto anche perché i processi di deterioramento possono essere particolarmente rapidi, soprattutto quando la temperatura è particolarmente elevata.
Ricordate che il pericolo di contaminazione batterica si attenua se si cuociono. Come comportarsi? Ecco cinque semplici consigli.