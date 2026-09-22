Vongole, cozze e molluschi: cinque consigli per sceglierli e consumarli al meglio

Cozze, vongole e molluschi vanno consumati subito dopo l'acquisto e preferibilmente cotti: 5 consigli per evitare rischi

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica: raccontare la scienza e la salute è la sua passione. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

Cozze e vongole si nutrono filtrando grandi quantità d’acqua, quindi in pratica raccolgono tutto quanto è presente.

Per questo è fondamentale acquistare solamente prodotti di cui si è certi del profilo igienico e soprattutto non tenere a lungo cozze e simili in frigo: l’importante è consumarli subito dopo l’acquisto anche perché i processi di deterioramento possono essere particolarmente rapidi, soprattutto quando la temperatura è particolarmente elevata.

Ricordate che il pericolo di contaminazione batterica si attenua se si cuociono. Come comportarsi? Ecco cinque semplici consigli.

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.