Federica Pagliaroli, dove abbiamo già visto Sara di “Che Dio ci aiuti 7”

Fonte: IPA Federica Pagliaroli, la nuova protagonista di Che Dio ci aiuti

Gli appassionati di Che Dio ci aiuti avranno già notato e si saranno già affezionati alla new entry della settima stagione della fiction targata Rai: Sara Luparini.

Il personaggio di Sara, orfana estremamente provocatoria alla ricerca del proprio posto nel mondo, è in particolare impersonata dalla giovanissima attrice Federica Pagliaroli volto ben noto soprattutto ai giovanissimi.

Chi è Federica Pagliaroli, la new entry di Che Dio ci aiuti

Classe 1998, Federica è nata sotto il segno dell’Acquario (il 24 gennaio). Grande promessa della recitazione, sin da piccolina la Pagliaroli si è appassionata al mestiere dell’attrice: a soli nove anni (nel 2007) ha frequentato il primo corso presso Cineteatro, la Piccola Bottega delle Arti Liceo Classico Sant’Orsola di Roma, per poi passare al “livello successivo” con un workshop presso il Centro sperimentale di cinematografia CSC Lab “recitare per il cinema” a cura di David Warren e affrontare, infine, un percorso formativo più intenso sempre al Centro sperimentale di cinematografia.

Come ogni attrice che si rispetti, Federica Pagliaroli ha debuttato, sempre a nove anni, in teatro con lo spettacolo Alice nel paese delle meraviglie per la regia di Camilla Cuparo con la quale ha anche fatto altri spettacoli.

Il volto di Federica, come dicevamo, è ben noto soprattutto ai giovanissimi in quanto la romanissima venticinquenne nel 2017 ha fatto la sua prima apparizione in Love Dilemma, programma di Real Time che racconta i problemi degli adolescenti ed è stata poi la protagonista di Mental, serie streaming di Rai Play ambientata in un ospedale psichiatrico che segue da vicino l’amicizia di quattro ragazzi e diretta da Michele Vannucci.

In Mental, Federica Pagliaroli aveva il ruolo di Emma, una ragazza affetta da disturbi mentali e autolesionista con la grande passione per il trucco. Dopo il successo in streaming della serie, Federica è poi stata scelta per il ruolo di Sara Luparini in Che Dio ci aiuti 7, la stagione della fiction segnata dall’addio di Suor Angela (interpretata da Elena Sofia Ricci) che ha destato molto scalpore e qualche protesta sui social.

In particolare, Sara in Che Dio ci aiuti 7 sarà un personaggio chiave – soprattutto per il suo avvicinamento a Emiliano (Pierpaolo Spollon) – con un bagaglio emotivo davvero notevole.

Federica Pagliaroli, vita privata: chi è il fidanzato Matteo Berardinelli

Proprio grazie a Che Dio ci aiuti Federica Pagliaroli sta vivendo professionalmente un momento di grazia ma anche la vita privata dell’attrice sembra andare a gonfie vele.

La ragazza è infatti da anni fidanzata con il collega Matteo Berardinelli, come dimostrano le bellissime foto che li ritraggono sui social. Matteo è anche lui un volto conosciuto del grande pubblico in quanto è stato tra i protagonisti di Vita da Carlo, La compagnia del cigno e Petra.

Sia Federica Pagliaroli che Matteo Berardinelli hanno fatto i primi piccoli passi nel mondo del grande schermo. Lei, in particolare, ha recitato nel film Happy Days, diretto da Pierluigi Ferrandini, e nella pellicola Even, per la regia di Giulio Ancora; lui è stato volto sempre di Even ma anche di La donna per me di Marco Martani e La Belva per la regia di Ludovico Di Martino.