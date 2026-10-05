Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Pamela Camassa con il maglione over

Pamela Camassa ci svela il capo indispensabile per affrontare l’autunno con stile, senza rinunciare alla comodità. Un maglione over che richiama i colori di questa stagione, diventando il pezzo da acquistare subito e da mettere nell’armadio, sfruttandolo per i prossimi mesi con abbinamenti originali e trendy.

Chioma ramata, un filo di rossetto e mascara: Pamela Camassa ha accolto la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno con un look davvero favoloso. La showgirl ha postato su Instagram una foto che la ritrae fra le foglie cadute degli alberi, con indosso un maglione over, comodo, caldissimo e chic. Un capo che Pamela ha scelto con un fit morbido, a collo alto e nel colore simbolo della stagione: il marrone.

La conduttrice e showgirl sta vivendo un periodo nuovo della sua vita. Un momento di rinascita dopo l’addio a Filippo Bisciglia, presentatore di Temptation Island a cui è stata legata per ben 17 anni. Un legame importante, terminato senza strascichi o drammi, che Pamela ha scelto di chiudere per iniziare un percorso nuovo.

Pamela Camassa con il maglione over: il look da copiare

Oggi la showgirl non solo è legata a Stefano Russo, di cui è innamoratissima, ma su Instagram appare sorridente e stupenda. Un cambiamento che arriva anche dal suo look che si accende con nuovi colori, soprattutto con l’arrivo dell’autunno. Il maglione over a collo alto ricalca lo stile di Pamela, che ama i capi comodi, ma con un tocco di colore in più.

Il maglione marrone, d’altronde, è il capo di questo autunno-inverno. Avvolgente, cozy e caldissimo, è perfetto per creare un outfit che esprima lusso ed eleganza, l’ideale per sostituire il classico nero, senza rinunciare alla raffinatezza.

Con l’arrivo dei primi freddi, il maglione over marrone è il capo di cui non potrai più fare a meno. Da usare tutti i giorni, abbinato con gonne di pelle oppure longuette in raso, cappotti lunghi, giacche scamosciate, pantaloni in velluto o in maglia.

La combo perfetta è senza dubbio quella con un altro pezzo che conquisterà il nostro armadio nei prossimi mesi: i pantaloni di pelle. Il maglione oversize, soffice e voluminoso, si abbina alla perfezione ai pantaloni audaci e chic. Il risultato è un equilibrio perfetto, con un risultato sofisticato e comfy al tempo stesso.

Se il giorno è favoloso, la sera il maglione over diventa il tuo alleato perfetto per un look da creare in cinque minuti. Puoi sfoggiarlo come un mini abito, con collant velati e una cintura in vita oppure abbinato a leggings aderenti o una gonna mini. In risultato, in ogni caso, sarà super femminile.

Il marrone scelto da Pamela Camassa è intenso, con una punta di verde cachi, ma le sfumature da provare sono davvero tante e ti consentono di sperimentare con questo capo. Dal cioccolato al latte a quello fondente, passando per il moka o il tabacco, sino al caffelatte e al caramello: questa nuance non è mai uguale a sè stessa.

Maglione over Generico Maglione over a collo alto senza cuciture

Maglione over Style & Republic Maglione over a collo alto misto cashmere

Maglione over GeGeKoko Maglione over a collo alto casual

Maglione over Ydsxlp Maglione over a collo alto morbido

Maglione over Mlykosd Maglione over a collo alto lungo

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