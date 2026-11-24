Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Valentino Fall-Winter 2026/27 fashion show

Si dice che non si abbia una seconda occasione per fare una buona prima impressione. Una regola non scritta che la moda in primis sembra aver fatto sua, e che nel guardaroba invernale trova il perfetto interprete in un capo d’elezione: il cappotto.

Proprio come il personaggio principale di un romanzo dal sapore decisamente couture, è lui a entrare in scena prima di tutto il resto, a definire la silhouette e ad aggiungere carattere persino all’abbinamento più semplice. Sospeso tra sartorialità e comfort estremo, può rendere ancor più sofisticato un look da sera o trasformarne uno quotidiano in una vera dichiarazione di stile.

Va da sé che scegliere il modello giusto non sia mai una decisione da prendere alla leggera, specie quando le possibilità sono tanto varie quanto quelle dell’autunno-inverno 2026/27.

I cappotti dell’autunno-inverno 2026/27? Il biglietto da visita couture di cui avevamo bisogno

Non ha bisogno di presentazioni, non teme la concorrenza e, soprattutto, non accetta ruoli secondari. Inutile negarlo: il cappotto è il protagonista indiscusso del guardaroba invernale, quel capo che di anno in anno torna sotto i riflettori sempre con lo stesso charme ma con nuove forme, proporzioni e interpretazioni, facendoci inevitabilmente cadere ai suoi piedi. Sì, un po’ come quell’epico, travagliato, grande amore che serie TV e fiabe Disney ci hanno insegnato a rincorrere.

Ebbene, per questa fredda stagione la sua presenza si fa ancor più interessante: tra classici intramontabili, silhouette inaspettate e dettagli capaci di fare la differenza, riuscire a trovare il proprio modello ideale non sarà più una questione di fortuna. Scommettiamo?

Il maxi coat dalle spalle importanti, per chi ama prendersi la scena

Quando l’idea di passare inosservate non fa al caso proprio, c’è una tendenza in particolare pronta a conquistare cuori e guardaroba: stiamo parlando di tutti quei cappotti dalle proporzioni generose, con tanto di spalle strutturate, volumi importanti e lunghezze che sfiorano spesso polpacci e caviglie, strizzando l’occhio al power dressing degli anni Ottanta.

Per l’autunno-inverno 2026/27 le collezioni di Mugler e Vivienne Westwood ne hanno recuperato l’attitudine più audace, tra design architettonici e costruzioni dal carattere deciso.

Grazie alle visioni di Celine e Valentino, invece, il maxi coat è diventato quasi una presenza scenica, con volumi capaci di trasformarlo nel punto focale dell’intero outfit. Il consiglio? Lasciargli tutto lo spazio che merita, abbinandolo a capi essenziali e giocando proprio sul contrasto tra imponenza e semplicità.

Caban e peacoat rispolverano il fascino intramontabile dello stile navy

Dalle uniformi della marina alle passerelle internazionali il passo è breve, se si parla di grandi classici. Il caban, insieme al suo parente più prossimo, il peacoat, è infatti tornato a occupare un posto privilegiato nell’Olimpo della moda attuale.

Corto o appena sotto i fianchi, rigorosamente doppiopetto e spesso declinato in sfumature profonde, questo conserva quell’allure androgina e leggermente rétro che lo rende immediatamente riconoscibile.

Ma attenzione a considerarlo un semplice alleato fashion per il tempo libero: le nuove riscritture lo vogliono anche accanto ad abiti iperfemminili e mise più ricercate, in contrapposizioni decisamente interessanti.

Da Michael Kors a Chloé, passando per Burberry e Ferragamo, il richiamo al guardaroba marinaro è stato riletto attraverso proporzioni e dettagli contemporanei. E se si tratta di una presenza che conosciamo bene, il suo ritorno in passerella è l’ennesima dimostrazione di quanto certi capi sappiano attraversare i secoli senza perdere un briciolo del proprio fascino.

Il cappotto a vestaglia: quando il comfort incontra la couture

Per chi considera il comfort una condizione imprescindibile, ma non intende comunque rinunciare all’eleganza, la risposta della moda ha le sembianze di una sofisticata vestaglia.

È tutto vero: morbido, avvolgente e spesso accompagnato da una cintura da annodare in vita, il cosiddetto robe coat sembra fatto apposta per affrontare le giornate più gelide senza lasciarsi intimorire. La sua forza sta proprio nella capacità di coniugare una costruzione rilassata a un’immagine raffinatissima, lasciando che siano tessuti e linee a fare la differenza.

In pedana Max Mara ne ha confermato tutta la vocazione senza tempo, mentre Dior, Lanvin ed Elisabetta Franchi ne hanno esplorato declinazioni differenti, tra volumi generosi, materiali preziosi e dettagli ricercati. Da indossare sopra un completo sartoriale, ma anche con jeans e maglietta, è probabilmente lui il modello più versatile su cui puntare.

Marc OߴPolo - Relaxed Fit Cappotto a vestaglia in lana con cintura

Shearling, teddy e penny lane: l’inverno che si veste di morbidezza

Se invece il desiderio è quello di affrontare la meno indulgente delle stagioni avvolte in una nuvola di morbidezza, le passerelle hanno un’alternativa decisamente convincente. Anzi, più di una. Dallo shearling al teddy coat, fino al celebre penny lane, le superfici soffici e materiche sono tra i grandi cult della stagione.

Il primo, con il suo iconico contrasto tra pelle scamosciata e interno in montone, evoca subito quell’estetica bohémien e un filo rock resa celebre dal personaggio interpretato da Kate Hudson in Quasi famosi: sono state Chloé e Ann Demeulemeester a recuperarne il fascino rétro.

Il dolcissimo teddy, dalla sua, si è visto rinnovato in versioni più giocose, tra pelo lungo, volumi extra e tonalità che vanno ben oltre il tradizionale cammello. Loewe, Marni ed Ermanno Scervino ne hanno esplorato le possibilità più scenografiche. Il risultato? Cappotti che sembrano fatti per essere accarezzati, ma che hanno tutto il potenziale del must-have.

Comma - S.Oliver Teddy coat color panna con inserti in pelle cioccolato

Il cappotto in pelle, per un’eleganza dal carattere grintoso

Lana? No, grazie: quest’inverno la pelle sta conquistando l’intero guardaroba, a partire dal capospalla più tradizionale, con quella sua attitudine decisamente audace. Lungo, strutturato, talvolta lucido o lavorato, il cappotto “alla Matrix” si presta alle interpretazioni più diverse, dal modello essenziale con collo alto alle versioni più elaborate, fino alle proposte trapuntate e addirittura colorate.

Bottega Veneta ne ha valorizzato la componente materica attraverso dettagli di lavorazione riconoscibili, Balenciaga si è divertita a giocare con le proporzioni e con silhouette che richiamano il proprio archivio. Giorgio Armani, ancora, ne ha proposto una lettura nettamente più inaspettata attraverso delicatissime nuance pastello.

Ci troviamo di fronte a un’alternativa decisamente interessante al classico cappotto sartoriale, irresistibile soprattutto per chi non può fare a meno della nota di carattere.

Infinity Leather Cappotto in vera pelle

Animalier e ricami preziosi: chi ha paura di osare?

E per chi pensa che l’inverno sia già grigio a sufficienza, ecco giungere le proposte più scenografiche della stagione: tra stampe animalier, motivi floreali, tocchi di jacquard e lavorazioni gioiello, il cappotto abbandona definitivamente il ruolo di semplice complemento per trasformarsi in una vera dichiarazione di stile.

Maculato e tigrato sono tornate a farsi notare, grazie a Balmain e Cavalli. Sul fronte iper-décor, invece, Dries Van Noten ed Erdem hanno puntato su ricami floreali e motivi botanici, mentre Dior ha optato per la ricchezza dei tessuti jacquard.

Si tratta di modelli che non hanno certo bisogno di molto altro per costruire un look: meglio lasciarli fare, accompagnandoli con capi dalle linee pulite e accessori discreti.

Il cappotto sciancrato, femminile e intramontabile

Anche se i volumi oversize continuano ad avere carta bianca, la moda sembra volerci ricordare che anche privilegiare le forme può rappresentare una scelta super cool. Proprio come è accaduto con i blazer, tra i modelli da tenere d’occhio per l’autunno-inverno 2026/27 c’è infatti anche il cappotto sciancrato, con la sua impagabile silhouette che accompagna il punto vita, sottolinea le proporzioni e restituisce un’eleganza quasi rétro.

Se Mugler ce ne ha offerto un’opzione affilata e dal sapore d’avanguardia pura, da Gucci e Alaïa abbiamo visto tagli sartoriali, spalle ben definite e linee che si aprono delicatamente verso il fondo, in un equilibrio riuscitissimo tra femminilità e rigore. Il genere di capospalla, insomma, che sembra uscito direttamente da un archivio, di classe e mai prevedibile. Da indossare con gonne midi e stivali alti per un risultato bon ton, oppure con pantaloni dal taglio maschile per divertirsi.

E fu così che tutte le fashion addicted vissero felici e contente, naturalmente con il cappotto giusto addosso.