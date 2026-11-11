Sanremo 2027, Stefano De Martino prepara il colpo di scena sui big: ecco la data clou

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Stefano De Martino

Il conto alla rovescia per Sanremo 2027 è ufficialmente iniziato e Stefano De Martino sembra avere già le idee chiarissime su come rendere indimenticabile il suo primo Festival. Il conduttore di Affari Tuoi, chiamato a raccogliere un’eredità importante, sta preparando una kermesse ricca di novità, a cominciare proprio dall’annuncio dei cantanti in gara. E mentre cresce la curiosità sui 24 big che saliranno sul palco dell’Ariston, un’indiscrezione lascia intravedere un possibile cambio di programma: niente più tradizionale annuncio al Tg1? De Martino starebbe pensando a una soluzione decisamente più spettacolare, capace di trasformare la presentazione del cast in un evento televisivo.

Stefano De Martino, la data da segnare per i big di Sanremo 2027

Il primo appuntamento importante è fissato per il weekend del 14 e 15 novembre, quando Stefano De Martino tornerà nella Città dei Fiori per partecipare alle audizioni finali di Area Sanremo. Una trasferta che potrebbe offrirgli anche l’occasione di incontrare l’amministrazione comunale e visitare nuovamente il Teatro Ariston, dove dal 16 al 21 febbraio 2027 andrà in scena il Festival.

Al centro dell’attenzione ci saranno soprattutto i giovani talenti: quest’anno Area Sanremo ha raccolto 523 partecipanti, diciotto in più rispetto all’edizione precedente e a valutarli sarà una commissione presieduta proprio da De Martino, affiancato da Claudio Fasulo, Fabio Volo, Carlo Pastore, Pino Perris, Noemi ed Ema Stokholma.

Il calendario prevede un’altra tappa decisiva il 21 e 22 novembre, quando i quindici vincitori di Area Sanremo si confronteranno con altrettanti artisti selezionati attraverso Sanremo Giovani.

La serata, intitolata Sarà Sanremo, sarà trasmessa in diretta su Rai1 dal Teatro dell’Opera del Casinò con De Martino alla conduzione e al termine delle esibizioni solo uno dei sei finalisti conquisterà l’accesso alla gara dei big. Ma proprio questo appuntamento potrebbe riservare la sorpresa più attesa: secondo le indiscrezioni, il nuovo direttore artistico starebbe valutando di annunciare tutti i 24 campioni in gara a Sanremo 2027 durante la diretta dell’11 dicembre, trasformando la finale dei giovani in un vero evento spettacolare.

Tradizionalmente infatti, i nomi dei big vengono svelati durante un’edizione domenicale del Tg1 e il regolamento consentirebbe di comunicarli già dal 29 novembre, ma De Martino potrebbe scegliere di rompere con questa consuetudine.

Nessuna decisione definitiva è stata ancora annunciata, ma una cosa appare evidente: il conduttore vuole costruire un Festival capace di sorprendere il pubblico ancora prima che si accendano le luci dell’Ariston, puntando su curiosità, attesa e spettacolo.

Stefano De Martino rivoluziona Sanremo, le sorprese attese all’Ariston

Stefano De Martino ha deciso dunque di cambiare le regole del gioco: il suo Festival di Sanremo si preannuncia come un mix di tradizione, ironia e innovazione, con un occhio rivolto alla televisione del passato e l’altro alle nuove generazioni. E mentre cresce la curiosità intorno alla sua prima esperienza alla guida della kermesse, il conduttore continua a disseminare indizi sui social, alimentando le aspettative del pubblico.

L’ultimo segnale arriva direttamente da Instagram, dove De Martino ha condiviso un filmato del 1987 che ritrae un giovanissimo Peppe Vessicchio mentre canta Te voglio bene assaje, accompagnandosi con la chitarra, in un’esibizione dedicata a Diego Armando Maradona durante una trasmissione di Gianni Minà.

Una scelta che non sembra affatto casuale visto che il video ha immediatamente acceso le ipotesi su un possibile omaggio al celebre maestro sul palco dell’Ariston. Per ora manca una conferma ufficiale, ma il gesto racconta molto della direzione che De Martino potrebbe voler imprimere alla manifestazione: valorizzare le proprie radici senza rinunciare alla memoria della grande televisione italiana.

Tra le novità annunciate poi spicca anche la presenza dei The Jackal alla conduzione del PrimaFestival: Ciro Priello, Fabio Balsamo, Gianluca Fru e Aurora Leone porteranno il loro linguaggio irriverente nel racconto della manifestazione e De Martino non ha resistito alla tentazione di scherzare sulla forte presenza campana, precisando ironicamente che Aurora è di Caserta.

Ma le sorprese non finiscono qui: il conduttore ha anche prospettato una trasformazione del tradizionale Dopofestival in un ControFestival affidato alla Gialappa’s Band, annunciato attraverso un’originale parodia del Tg1.

Insomma finora l’obiettivo sembra essere quello di conquistare un pubblico trasversale, capace di apprezzare tanto la comicità televisiva “vecchia maniera” quanto quella diventata popolare sui social e siamo certi che il Sanremo di De Martino ci riserverà ancora altre sorprese.