Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Stefano De Martino

Una domenica sera ricca di grandi nomi, musica, cinema e possibili rivelazioni attende il pubblico di Che Tempo Che Fa. Nella puntata del 29 novembre 2026, Fabio Fazio accoglierà nel suo salotto televisivo uno dei personaggi più chiacchierati del momento: Stefano De Martino. Il conduttore di Affari Tuoi, prossimo padrone di casa del Festival di Sanremo, potrebbe regalare qualche indiscrezione sull’attesissima kermesse musicale, alimentando la curiosità intorno ai Big in gara. Ma non sarà l’unico protagonista della serata: tra gli ospiti figurano anche Max Pezzali, Ambra Angiolini e Nanni Moretti. Come sempre, ad affiancare Fazio ci saranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Stefano De Martino da Fabio Fazio: cresce l’attesa per Sanremo 2027

Nella serata del 29 novembre, gli occhi degli spettatatori di Che Tempo che Fa saranno inevitabilmente puntati su Stefano De Martino, che si prepara ad affrontare una delle sfide più importanti della sua carriera televisiva. Dopo aver conquistato il pubblico di Rai 1 con Affari Tuoi, l’ex ballerino di Amici è pronto a raccogliere l’eredità di Carlo Conti, vestendo i panni di conduttore e direttore artistico della 77ª edizione del Festival di Sanremo.

La sua partecipazione a Che Tempo Che Fa arriva in un momento particolarmente significativo: mancano infatti pochi giorni alla finale di Sarà Sanremo, prevista per venerdì 11 dicembre, durante la quale verranno annunciati i nomi dei Big in gara.

Riuscirà Fabio Fazio a strappare qualche anticipazione al conduttore? La curiosità è tanta, soprattutto considerando il fitto toto-nomi che da settimane anima le pagine dei giornali.

L’intervista rappresenta inoltre un interessante intreccio televisivo: uno dei volti di punta della Rai sarà protagonista della domenica sera del Nove, proprio mentre Rai 1 trasmetterà la seconda puntata de La famiglia Panini, fiction con Serena Rossi.

Per De Martino si tratta della quinta partecipazione al programma di Fazio, che negli anni ha accompagnato diverse tappe della sua evoluzione professionale, dagli esordi come conduttore fino alla consacrazione televisiva.

Gli altri ospiti di Che Tempo che Fa: Max Pezzali e Ambra Angiolini

A regalare un momento di musica e nostalgia sarà Max Pezzali, artista capace di unire generazioni diverse grazie a brani diventati la colonna sonora di interi capitoli della nostra vita. L’ex frontman degli 883 racconterà i suoi ultimi progetti discografici, a partire da Max Forever Vol. 2, pubblicato lo scorso 30 ottobre, e l’emozione di tornare a esibirsi dal vivo.

Il cantante si prepara infatti a una nuova tournée nei palasport, che prenderà il via il 15 dicembre da Pesaro, con diverse date già sold out. Un successo che testimonia quanto il legame con il suo pubblico sia rimasto intatto nel tempo.

Tra gli ospiti più attesi della serata ci sarà anche Ambra Angiolini, protagonista di una stagione professionale particolarmente intensa: l’attrice racconterà la sua esperienza come responsabile artistica della categoria ballo ad Amici di Maria De Filippi, un ruolo che la vede confrontarsi con giovani talenti e personalità molto diverse, non senza qualche vivace discussione in studio.

Per Ambra è inoltre alle porte il ritorno a teatro con La reginetta di Leenane, commedia dalle tinte dark firmata dal drammaturgo Martin McDonagh, che la vedrà impegnata in tournée a partire da dicembre.

Nanni Moretti, Jasmine Trinca e Louis Garrel presentano il nuovo film

Spazio anche al grande cinema internazionale con Nanni Moretti, accompagnato da Jasmine Trinca e Louis Garrel: i tre presenteranno Succederà questa notte, pellicola attesa nelle sale cinematografiche dal 3 dicembre, dopo essere stata presentata in concorso all’83ª Mostra del Cinema di Venezia.

Il film, ispirato alla raccolta di racconti Legami dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, segna anche un nuovo incontro artistico tra Moretti e Jasmine Trinca, a venticinque anni da La stanza del figlio. Non mancheranno poi nel talk di Fazio gli approfondimenti dedicati all’attualità con Roberto Burioni, Michele Serra, Cecilia Sala, Massimo Giannini, Nello Scavo e Claudio Cerasa.

Particolarmente significativo sarà anche l’intervento di Max Parisi, tornato ai microfoni di Radio Monte Carlo dopo mesi di assenza legati alle cure per un tumore al pancreas. A completare il parterre saranno due amatissime protagoniste della squadra di Fazio: Mara Maionchi e Orietta Berti, pronte a regalare al pubblico momenti di leggerezza e divertimento.

L’appuntamento con Che Tempo Che Fa è fissato per domenica 29 novembre 2026, a partire dalle 19:30 sul Nove e in streaming su Discovery+.