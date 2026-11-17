Ufficio stampa Rai Irene, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa. La puntata del 18 novembre è la numero 53.

Nella puntata precedente

L’invito per Simona all’inaugurazione della mostra di Iacopo Corsi scatena l’interesse delle altre Veneri. Dopo la piacevole serata trascorsa con gli studenti, una chiacchierata spontanea con Diana accresce la curiosità di Irene per il mondo universitario. Cesare riceve un’inaspettata proposta di collaborazione con il Paradiso. Intanto Riccardo continua a mostrare segni di cedimento e Adelaide, per aiutarlo, prende una decisione difficile.

Anticipazioni della puntata del 18 novembre 2026

Le Veneri fanno a gara per accompagnare Simona all’inaugurazione della mostra. Intanto, sfogliando un vecchio diario del padre, Diana ha un’idea per onorarne la memoria: trasformare l’abito realizzato da Iacopo che indosserà quel giorno. Elisa coglie un certo imbarazzo tra Irene e Cesare quando la sorte li abbina per la foto destinata al calendario. In assenza di Adelaide, Odile cerca di stare vicino a Riccardo; Adelaide torna a Milano con una sorpresa per il nipote.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 16 al 20 novembre 2026.