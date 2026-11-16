Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 17 novembre 2026: la decisione impossibile di Adelaide

Ufficio stampa Rai Adelaide, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, dove davvero ci fu un negozio chiamato Paradiso delle signore, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 52. Ecco le anticipazioni di martedì 17 novembre 2026.

Nella puntata precedente

Nella puntata di lunedì 16 novembre Roberto propone di realizzare un calendario con le fotografie dei dipendenti del Paradiso per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, ma Elisa chiede di non essere inclusa. Irene decide di non accompagnare Johnny e Barbara alla riunione del movimento studentesco, ma sarà costretta a cambiare idea. Umberto riesce a ottenere un’informazione importante su Nicoletta; per Riccardo, la notizia diventa un buon motivo per affrontare il problema della sua dipendenza.

Anticipazioni della puntata del 17 novembre 2026

L’invito per Simona all’inaugurazione della mostra di Iacopo Corsi scatena l’interesse delle altre Veneri. Dopo la piacevole serata trascorsa con gli studenti, una chiacchierata spontanea con Diana accresce la curiosità di Irene per il mondo universitario. Cesare riceve un’inaspettata proposta di collaborazione con il Paradiso. Intanto Riccardo continua a mostrare segni di cedimento e Adelaide, per aiutarlo, prende una decisione difficile.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 16 al 20 novembre 2026.