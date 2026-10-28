Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 29 ottobre 2026: per Adelaide cambia tutto

Ufficio stampa Rai Adelaide, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa. La puntata del 29 ottobre 2026 è la numero 39. Carla mostra la propria vulnerabilità durante lo scontro con Umberto e Adelaide. Ecco le anticipazioni.

Nella puntata precedente

L’indagine di Borghi su Riccardo viene smascherata e Carla deve pensare a un’altra mossa. Un purosangue potrebbe salvare Marcello dal dover vendere la Caffetteria. Irene osserva Johnny e Barbara mentre scrivono insieme una canzone ispirata alle proteste studentesche e sembra gelosa della loro intesa. Matteo fa uno scherzo a Lia e capisce perché lei desidera tanto un Fedora. I Guarnieri-Sant’Erasmo festeggiano al Circolo l’unione ritrovata e la gravidanza di Marta, mentre Carla li osserva in disparte.

Anticipazioni della puntata del 29 ottobre 2026

Nel nuovo episodio, Carla mostra la propria vulnerabilità durante lo scontro con Umberto e Adelaide. Di fronte alla situazione, Borghi invita i figli a stare accanto alla madre. Il suggerimento di Iacopo mette Simona davanti a una scelta lavorativa importante; lei, inoltre, riesce ad aprirsi con Valter e a raccontargli un trauma del passato. Grazie all’aiuto di Riccardo, il Paradiso può risolvere il problema con la compagnia delle navi da crociera: Marcello non sarà quindi costretto a vendere la Caffetteria. Intanto, Marta fa una richiesta importante ad Adelaide, un gesto che sancisce la loro definitiva riconciliazione.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 26 al 30 ottobre 2026.