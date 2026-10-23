Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della settimana dal 26 al 30 ottobre 2026

Ufficio stampa Rai I protagonisti de "Il paradiso delle signore"

Nuova settimana con le storie de Il paradiso delle signore, la soap opera ambientata a Milano e in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16.10. Ecco le anticipazioni della settimana e quello che succederà ai protagonisti nelle puntate dal 26 al 30 ottobre 2026.

Nelle puntate precedenti

La settimana precedente ha visto Roberto preoccuparsi per le scelte di Odile e Iacopo sul prêt-à-porter, mentre alla GMM le difficoltà nella lavorazione del rayon hanno messo alla prova il progetto. Al Paradiso, Delia ha cercato di rilanciare il suo corner con l’aiuto delle Veneri e di Matteo. Intanto, Concetta ha affrontato le conseguenze della lettera di Agata e del ritorno di Ciro da Firenze.

Le vicende familiari si sono intrecciate con quelle sentimentali: Lia ha chiesto a Matteo di aiutarla a ritrovare suo padre, mentre Rebecca ha provato a favorire una riappacificazione tra Cesare e Chiara. Johnny si è dato da fare per aiutare Barbara, e tra loro è cresciuta la sintonia. Sul fronte Guarnieri, i timori di Adelaide per Riccardo e la sua situazione si sono intrecciati con le indagini di Borghi e con le mosse di Carla.

Intanto, Marta ha ritrovato un rapporto più sereno con Adelaide dopo aver letto una lettera, ma ha iniziato ad accusare strani malori. Riccardo ha confessato a Umberto di aver usato i soldi di Carla per coprire i debiti contratti a Parigi. Per sostenere il giovane, Adelaide ha messo a disposizione le proprie risorse, mentre la contessa ha affidato a Marta una lettera destinata a sua madre, Margherita.

Anticipazioni della settimana dal 26 al 30 ottobre

Lunedì 26 ottobre 2026

Umberto cerca di rimediare all’errore di Riccardo, che vuole però uscire dall’affare dei fast-food avviato con Carla. Marcello teme che le difficoltà economiche del Paradiso dipendano dal contratto firmato con la compagnia delle navi da crociera e prende una decisione drastica. Il ritorno di Ciro da Firenze provoca tensioni in casa Puglisi: Concetta deve affrontare da sola il problema con Agata. Lia si apre con Matteo sul rapporto con suo padre, mentre Marta, spaventata dalla nuova vita che l’attende, trova conforto nell’abbraccio di Adelaide.

Martedì 27 ottobre 2026

Iacopo pensa a un progetto artistico per rendere omaggio al lavoro del padre defunto e cerca una modella speciale. Riccardo prova a trovare un modo per impedire a Marcello di vendere la Caffetteria e saldare il debito con il Paradiso. Johnny e Barbara si appassionano alle proteste studentesche nelle università, mentre Irene si sente esclusa dalle loro conversazioni. Marta riesce finalmente a dire a Enrico che aspetta un bambino.

Mercoledì 28 ottobre 2026

L’indagine di Borghi su Riccardo viene smascherata e Carla è costretta a pensare a una nuova mossa. Un purosangue potrebbe evitare a Marcello di vendere la Caffetteria. Irene osserva Johnny e Barbara mentre compongono una canzone ispirata alle proteste studentesche e sembra gelosa della loro intesa. Matteo fa uno scherzo a Lia e capisce quanto lei desideri un Fedora. Al Circolo, i Guarnieri-Sant’Erasmo festeggiano il ritrovato legame e la gravidanza di Marta, mentre Carla li guarda da lontano.

Giovedì 29 ottobre 2026

Durante lo scontro con Umberto e Adelaide, Carla mostra la propria vulnerabilità e Borghi invita i figli a starle vicino. Il suggerimento di Iacopo mette Simona davanti a una decisione importante per il lavoro e le permette di confidare a Valter un trauma del passato. Con l’aiuto di Riccardo, il Paradiso riesce a risolvere il problema con la compagnia delle navi da crociera: Marcello non dovrà vendere la Caffetteria. Marta fa ad Adelaide una richiesta importante, che sancisce la loro riconciliazione.

Venerdì 30 ottobre 2026

Carla scopre che Adelaide partirà per Roma e comincia già a puntare a obiettivi più ambiziosi. Lia è dispiaciuta per essersi classificata seconda, dietro a Irene, nella gara delle vendite, ma Matteo riesce a farle tornare il sorriso. Marcello propone a Roberto il nome di un nuovo direttore commerciale per il Paradiso. A Villa Guarnieri si respira grande emozione per la partenza di Adelaide e Marta.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Il futuro della Caffetteria e del Paradiso: Marcello teme che il contratto con la compagnia delle navi da crociera abbia messo in difficoltà il negozio e valuta una scelta drastica. Riccardo cerca di fermarlo e il suo aiuto contribuirà a risolvere il problema, scongiurando la vendita della Caffetteria.

• La crisi tra Carla e i Guarnieri: l’indagine di Borghi su Riccardo viene scoperta e Carla deve cambiare strategia. Nel confronto con Umberto e Adelaide emerge la sua fragilità, ma la partenza della contessa per Roma le offre l’occasione di guardare a nuovi obiettivi.

• La gravidanza e la riconciliazione: Marta confida a Enrico che aspetta un bambino e ritrova una profonda intesa con Adelaide. Dopo la festa al Circolo, una sua richiesta alla contessa sancisce la loro riconciliazione, prima della partenza per Roma.

• Nuove intese e scelte personali: Johnny e Barbara si avvicinano lavorando a una canzone sulle proteste studentesche, e Irene si sente messa da parte. Iacopo propone a Simona un progetto che la porta a riflettere sul lavoro e a confidarsi con Valter.

• Le vicende di Lia: Matteo comprende meglio il desiderio della ragazza di avere un Fedora. La gara delle vendite, però, la lascia delusa: Lia arriva seconda dopo Irene e trova conforto nel gesto di Matteo.