Il paradiso delle signore, le anticipazioni della settimana dal 9 al 13 novembre 2026

Ufficio stampa Rai I protagonisti de "Il paradiso delle signore"

Nuova settimana con le storie de Il paradiso delle signore, la soap opera ambientata a Milano e in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16.10. Ecco le anticipazioni della settimana e cosa succederà ai protagonisti nelle puntate dal 9 al 13 novembre 2026.

Nelle puntate precedenti

Marcello ha temuto che le difficoltà finanziarie del grande magazzino fossero legate al contratto con la compagnia delle navi da crociera, arrivando a considerare la vendita della Caffetteria. L’intervento di Riccardo ha però aiutato il Paradiso a superare l’impasse. Intanto, il progetto artistico di Iacopo, dedicato al lavoro del padre, ha aperto nuove prospettive e coinvolto Simona.

In casa Puglisi, il ritorno di Ciro da Firenze ha riacceso le tensioni legate ad Agata, mentre Concetta si è trovata ad affrontare la situazione. Lia si è confidata con Matteo sul rapporto con il padre e sul desiderio di ritrovarlo; lui le ha promesso sostegno e ha cercato di aiutarla a ritrovare il sorriso.

Le vicende di Carla e Riccardo si sono intrecciate con quelle dei Guarnieri. Dopo aver confessato a Umberto di aver usato il denaro di Carla per coprire i debiti contratti a Parigi, Riccardo ha ricevuto l’aiuto di Adelaide. Le indagini di Borghi sui movimenti bancari hanno alimentato i sospetti di Carla, mentre Marta ha ritrovato un rapporto più sereno con la zia e le ha confidato le ragioni della propria preoccupazione. Nel frattempo, Johnny e Barbara si sono avvicinati parlando delle proteste studentesche, facendo sentire Irene esclusa.

Anticipazioni della settimana dal 9 al 13 novembre

Lunedì 9 novembre 2026

Elisa concede a Mirella un permesso speciale per il compleanno e le Veneri si organizzano per farle una festa a sorpresa. Ciro e Concetta non sono entusiasti dell’arrivo di Carmine a Milano; Lia, invece, invita il padre a casa, ma la cena dai Puglisi si rivela difficile. Iacopo coinvolge il giornalista parigino Jean Paul Rossini in un reportage sulla GMM e scopre che è una vecchia conoscenza di Roberto. Intanto Riccardo, incapace di rintracciare Nicoletta dopo il suo trasferimento, si lascia sopraffare dallo sconforto e ricade nell’alcol e nelle pillole.

Martedì 10 novembre 2026

Rossini nota la sana competizione tra Roberto e Iacopo e propone un confronto tra la GMM e il Paradiso, due realtà simbolo della moda milanese. Le Veneri scelgono il regalo per Mirella e chiedono a Michelino un consiglio sulla torta. Ciro spiega a Lia le ragioni del conflitto con Carmine e la incoraggia a riavvicinarsi al padre. Riccardo accetta con fatica la scelta di Nicoletta; Marcello si accorge del suo malessere e scopre che è diventato dipendente dagli psicofarmaci.

Mercoledì 11 novembre 2026

Carla chiede a Umberto di aiutarla a ottenere il permesso per allestire la mostra Corsi al Circolo, dopo il rifiuto di Rebecca. Mimmo e Michelino preparano la torta per Mirella in un luogo speciale. L’intervista di Rossini favorisce un clima più disteso tra GMM e Paradiso, mentre Roberto e Iacopo cominciano a conoscersi meglio. Marcello scopre che cosa ha spinto Riccardo a ricorrere agli psicofarmaci e gli promette di mantenere il segreto, a condizione che intraprenda un percorso di disintossicazione.

Giovedì 12 novembre 2026

Le Veneri scoprono che Mirella vorrebbe trascorrere il compleanno al lago con Michelino e preparano un piano per attirarla in Caffetteria il giorno seguente. Una conversazione tra Mimmo e Rebecca viene interrotta da Filippo, lasciando Burgio in disparte. Lia decide di dire alla madre che Carmine si trova a Milano. Riccardo ammette di aver preso ancora delle pillole e Marcello capisce che l’amico non può affrontare da solo il problema.

Venerdì 13 novembre 2026

Lia ottiene dalla madre il permesso di frequentare Carmine, ma Matteo le raccomanda prudenza. Mimmo scopre che la torta gelato preparata con Michelino è stata servita ai soci del Circolo; per rimediare, Rebecca ne fa portare un’altra in Caffetteria. Diana contribuisce alla creazione degli abiti che lei e Carla indosseranno alla mostra, mentre Iacopo legge qualcosa che lo turba. Umberto si impegna a rintracciare Nicoletta e Marcello chiama Adelaide per chiedere aiuto per Riccardo.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Il reportage sulla moda milanese: Jean Paul Rossini propone di mettere a confronto GMM e Paradiso. L’iniziativa favorisce un clima più disteso tra le due realtà e permette a Roberto e Iacopo di conoscersi meglio.

• La festa per Mirella: le Veneri progettano una sorpresa per il compleanno dell’amica, mentre Mimmo e Michelino preparano una torta che finirà per creare un imprevisto al Circolo. Rebecca interviene per rimediare.

• Il riavvicinamento tra Lia e Carmine: dopo una cena complicata e il confronto con Ciro, Lia trova il coraggio di parlare del padre con la madre. Ottiene il permesso di frequentarlo, ma Matteo la invita a essere prudente.

• La mostra e i nuovi rapporti: Carla cerca l’appoggio di Umberto per organizzare la mostra Corsi al Circolo e Diana collabora agli abiti per l’occasione. Intanto, la presenza di Filippo cambia gli equilibri tra Mimmo e Rebecca, mentre qualcosa letto da Iacopo lo turba.

• La crisi di Riccardo: l’impossibilità di rintracciare Nicoletta lo spinge nuovamente verso l’alcol e le pillole. Marcello scopre la dipendenza dagli psicofarmaci, gli chiede di intraprendere un percorso di disintossicazione e coinvolge Adelaide per aiutarlo.