Mieloma multiplo, le nuove frontiere della terapia

Come la ricerca sta cambiando le prospettive di cura e la qualità di vita di chi convive con il mieloma multiplo

La ricerca sul mieloma multiplo ha compiuto importanti passi avanti, trasformando il panorama delle cure e aprendo nuove prospettive per chi convive con questa malattia.

Ma che cos’è il mieloma e chi colpisce? Quali sono i fattori di rischio e i segnali da riconoscere? Come si arriva alla diagnosi e come si è evoluto il trattamento, tra nuovi farmaci, terapie innovative e alternative alle CAR-T? Scopriamo anche come sono migliorate le prospettive di sopravvivenza e in che modo le nuove cure possono contribuire a migliorare la qualità di vita delle persone.

Ne abbiamo parlato durante l’evento live, trasmesso sulle nostre piattaforme di Facebook, Instagram e YouTube, con Silvia Mangiacavalli – Division of Hematology – Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo.

Con il contributo di GSK