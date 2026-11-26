Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica: raccontare la scienza e la salute è la sua passione. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

Pexels Tumori ginecologici, più attenzione alla sessualità e alla psiche della donna

Quando si parla di tumori dell’endometrio, del collo dell’utero e dell’ovaio, ovvero quelli che genericamente vengono definiti tumori ginecologici, spesso si pensa ai progressi delle cure.

Sempre di più, specie se si giunge prima possibile alla diagnosi, grazie ad approcci specifici, caso per caso, si riesce ad ottenere il controllo nel tempo della malattia. In molti casi si parla addirittura di cronicizzazione del cancro: la scienza rende oggi disponibili per molte pazienti trattamenti mirati in base alle caratteristiche cellulari e gli specialisti possono gestire al meglio la situazione. Ma c’è una sfera che non va mai sottovalutata e che anzi, proprio per lo sviluppo dei trattamenti e la miglior gestione della patologia, appare sempre più importante: stiamo parlando delle condizioni psicologiche della donna e del suo modo di vivere la sessualità. Oggi, grazie all’empowerment delle donne stesse, si possono affrontare sfide importanti, nel pieno rispetto della fisiologia e dei percorsi ormonali della paziente, specie dopo la menopausa.

Una vita da vivere

Gli esperti non hanno dubbi: sempre di più, occorre individuare e portare avanti approcci che comprendano nel modello assistenziale non solo la biologia della malattia, ma anche la psiche ed il benessere sessuale femminile. Bisogna ad esempio pensare quanto e come gestire sintomi e segni come il dolore e la sensazione di stanchezza che spesso si associano alla patologia stessa, seppur trattata adeguatamente. E occorre soprattutto ricordare che una condizione patologica come questa può avere ripercussioni sociali: dal non sempre facile ritorno al lavoro fino alle numerose difficoltà finanziarie che possono presentarsi. Pensate solo che, secondo una survey di poco tempo fa, più di quattro donne su cinque hanno dichiarato che il percorso di cura per tumore dell’endometrio ha avuto un impatto negativo o molto negativo in termini economici.

Per affrontare questo problema sono necessarie azioni di tutela per le pazienti, come evitare la migrazione sanitaria non necessaria che comporta inevitabilmente un aumento dei costi da sostenere sia per la paziente che per i suoi familiari/caregiver. Ed è solo un esempio. Il benessere, insomma, va determinato a 360 gradi, oltre i risultati degli esami di controllo e monitoraggio della patologia, anche tenendo presente il sovraccarico psicologico delle donne che ha un nome e un cognome ben preciso: timore ed ansia. Queste due condizioni si legano alla possibile ricomparsa della malattia tumorale, con un impatto che va ben oltre il termine dei trattamenti e richiede un approccio su misura.

La psiconcologia è fondamentale per i nuovi bisogni delle donne, che vanno prima identificati e poi seguiti con cura per alleviare le sofferenze. Insomma, anche dopo la fine delle terapie oncologiche, il benessere psicologico richiede tempo e attenzione: la guarigione fisica e quella emotiva seguono ritmi diversi, e provare fatica, ansia o smarrimento è una reazione comune. Il tutto, senza dimenticare che a volte questa situazione si può trasformare in rabbia e tristezza verso chi vive accanto alla donna, che magari tende a considerare il percorso di cura concluso, mentre per la paziente può servire più tempo per elaborare l’esperienza e ridefinire le priorità.

L’attenzione alla sessualità

Andando oltre la malattia, un’opportuna consulenza psicologica è basilare nel percorso di ripresa dell’attività sessuale nella fase di controllo della patologia e monitoraggio della stessa.

Il ritorno alla vita di ogni giorno, infatti, impone di avere un approccio mirato perché progressivamente si torni alle normali abitudini e la donna si senta rinascere, invece che avvitarsi in un vortice legato ad una routine fatta di pensieri legati a paure ed insicurezze. In questo senso, la salute psichica ed il benessere sessuale sono basilari durante il percorso di cura, tanto da influire significativamente sulla compliance alle terapie e, di conseguenza, anche sugli esiti clinici. Il tema della sessualità in particolare non deve essere sottovalutato, specie per chi è stato trattato per carcinoma dell’endometrio. La sessualità infatti non solo ha un impatto significativo sul benessere psicologico delle pazienti, ma ha anche conseguenze fisiche, sia in termini di cambiamenti corporei che riguardano la funzione sessuale, sia in relazione alla gestione del rapporto di coppia. Spesso le pazienti però celano questa situazione, per reticenze che esse stesse creano sia per lo stigma sociale che circonda ancora questi tumori. Si può quindi creare un vuoto di supporto che a sua volta si riflette nelle difficoltà che molte donne affrontano in modo silenzioso, con un impatto che incide negativamente sulla qualità della vita e non solo. Per questo il sostegno psicologico è di fondamentale importanza nel ritorno ad una vita piena per la donna.

Con il contributo di GSK