Tumore dei polmoni, quanto pesa sulle donne e come cambieranno le cure

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica: raccontare la scienza e la salute è la sua passione. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

123RF Tumore dei polmoni

Le cure contro il tumore polmonare sono cambiate grazie a terapie mirate e immunoterapia, che consentono a una parte dei pazienti di controllare più a lungo la malattia.

La mortalità è diminuita, ma la prognosi resta severa; prevenzione, diagnosi precoce e screening dei soggetti ad alto rischio sono priorità urgenti, soprattutto per le donne.

Nuovi studi e trattamenti personalizzati alimentano l’obiettivo di cronicizzare la malattia per alcuni pazienti, mentre resta essenziale ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure.

Quando si parlava di terapie per il tumore, all’inizio di questo terzo millennio, l’obiettivo era sostanzialmente solo quello di guadagnare qualche mese di vita. Oggi, seppur non per tutti i malati ma per quanti più possibile, il fine è di provare a trasformare questa forma tumorale in una malattia cronica per un numero sempre maggiore di pazienti. E ci stiamo avvicinando.

È un messaggio di speranza quello che accompagna il ventennale di WALCE APS – Women Against Lung Cancer in Europe. Ma anche un monito per una maggior attenzione alla prevenzione al femminile. “20 anni non vogliono e non devono essere un traguardo, ma devono essere vissuti come una tappa – dichiara Silvia Novello, Professore Ordinario di Oncologia Medica presso l’Università degli Studi di Torino, Responsabile SCDU Oncologia Medica, Dipartimento di Oncologia AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano e Presidente WALCE – perché molto resta ancora da fare, a partire dal motivo che ha portato all’attribuzione del nome di questa Associazione: i numeri nella popolazione femminile sono tuttora in crescita”.

Negli ultimi 10-15 anni la mortalità globalmente considerata si è ridotta di percentuali rilevanti, fino al 24%, con una contrazione ancora più marcata (registrata tra il 2006 e il 2021) nella fascia 20-49 anni; 35,5% negli uomini e del 46,4% nelle donne. Ma il dato di sopravvivenza a 5 anni – 16% negli uomini e 23% nelle donne – colloca tuttora questa neoplasia tra quelle a prognosi più severa. Come sottolinea il Libro Bianco AIOM 2025, “la strada da fare è ancora molto lunga e impegnativa, e la prevenzione rimane l’arma più importante”.

La prevenzione al femminile

Prevenzione primaria, screening e superamento delle disuguaglianze di accesso restano sfide ancora aperte e cruciali; il fumo di tabacco resta il principale fattore di rischio modificabile del carcinoma polmonare.

“Il nostro impegno nei prossimi anni sarà rivolto a rafforzare la prevenzione primaria, a rendere lo screening strumento routinario per le persone a forte rischio, a ridurre concretamente le disuguaglianze nell’accesso alle cure per chi ha già una diagnosi di tumore polmonare – fa notare Novello –“.

Sul fronte pratico, questo significa che occorre intercettare la malattia prima che si manifesti, quindi nella fase più precoce possibile. Nei soggetti ad alto rischio (forti fumatori ed ex fumatori) lo screening con TC del torace a basso dosaggio ha dimostrato, in studi randomizzati, di ridurre la mortalità per tumore del polmone. Come rendere accessibile la diagnosi precoce alle persone che ne trarrebbero maggior beneficio è la vera domanda.

Il tabagismo è responsabile dell’85% almeno dei tumori polmonari clinicamente diagnosticati, ma il fumo in generale è causalmente associato ad oltre 20 tipi di tumore solido.

“Trattandosi di patologie gravate da un elevato tasso di mortalità e notevole impatto sulla salute pubblica, un intervento di prevenzione è ad oggi davvero urgente al fine di limitarne la disseminazione – sottolinea Enrica Capelletto, Dirigente Medico presso SSD Oncologia Toracica AOU San Luigi Gonzaga Orbassano (TO), Dipartimento di Oncologia, Università di Torino –. Per quanto riguarda i dati ad oggi disponibili sulla diffusione e sicurezza dei nuovi dispositivi elettronici per il fumo, o più in generale i nuovi prodotti a base di nicotina percepiti come “a basso rischio” dai più giovani, non esiste ad oggi una regolamentazione.

Sappiamo che il vapore che ne scaturisce contiene sostanze irritanti per le vie aeree e numerose sostanze cancerogene certe, ma ancora mancano dati scientifici certi che possano descriverli come del tutto privi di rischi per la salute”.

La doppia rivoluzione

A detta degli esperti, negli ultimi 20 anni, il trattamento del tumore polmonare, che per decenni si è avvalso della sola chemioterapia come standard di cura, è passato attraverso due rivoluzioni.

La prima rivoluzione terapeutica è partita con la caratterizzazione molecolare delle varie forme di tumore polmonare e le terapie a bersaglio molecolare; la seconda è legata all’arrivo dell’immunoterapia, attualmente trattamento standard sia nella malattia avanzata sia più di recente, negli stadi precoci. I trattamenti immunoterapici non hanno sostituito la chemioterapia ma, in molti casi, la affiancano. Queste due rivoluzioni hanno cambiato radicalmente le prospettive per molti pazienti e stanno cambiando anche l’epidemiologia di questa neoplasia.

Novità molto promettenti su molti fronti sono arrivate dal recente ESMO 2026 che si è svolto a Madrid, dove sono stati presentati numerosi studi sperimentali con risultati assai incoraggianti e si è ribadita l’evoluzione del trattamento che si avvale oggi di sequenze terapeutiche, terapie adiuvanti e neo-adiuvanti, combinazioni di vecchi e nuovi farmaci, rendendo possibile il controllo per lunghi periodi della malattia avanzata e la guarigione delle forme iniziali.

Un’indicazione forte è quella per una caratterizzazione molecolare tempestiva e precisa, sia all’inizio, per la scelta del primo farmaco, sia in un secondo tempo, quando il farmaco può fallire e c’è la necessità di nuove scelte terapeutiche oggi disponibili. E il presente getta già le basi per un futuro non troppo lontano aperto su un filone di ricerca d’avanguardia: il vaccino terapeutico.

Obiettivo cronicizzazione

L’evoluzione progressiva del tumore polmonare in malattia cronica ha ricadute in termini di gestione clinica e terapeutica, ma anche in termini di aspettativa e prospettive di vita per i pazienti. “20 anni fa, soprattutto nella malattia metastatica, avevamo poche opzioni terapeutiche e risultati limitati: oggi, invece, per una quota di pazienti, possiamo ragionare in termini di anni di controllo della malattia, di sequenze terapeutiche, di progetti personali e familiari che continuano – spiega Lucio Buffoni, Direttore Dipartimento Funzionale Oncologico (DFO), Direttore SC Oncologia ed Ematologia Oncologica, Responsabile Screening Valle d’Aosta Ospedale Umberto Parini, Aosta –.

Il termine “cronicizzazione” descrive questo cambiamento: non sempre possiamo eliminare definitivamente il tumore, ma in alcuni casi possiamo controllarlo a lungo, con trattamenti che si adattano all’evoluzione della patologia. Tuttavia, non possiamo dire ancora che il tumore del polmone sia diventato una malattia cronica, quanto piuttosto che esistono gruppi di pazienti nei quali questo obiettivo è oggi concretamente raggiungibile”.