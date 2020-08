Heidi Klum, ingrassata nel lockdown. E non si vergogna a mostrarlo

editato in: da

Se c’è una cosa che non manca a Heidi Klum, meravigliosa ex top model e presentatrice televisiva, è l’ironia. Lo ha dimostrato in passato, con foto e post che lo mettevano in evidenza e lo conferma anche questa volta, mostrandosi su Instagram con i chili presi durante il lockdown, e scherzandoci su.

Heidi, che in questi mesi di quarantena ha coltivato la sua passione per la pittura e il suo matrimonio con il baby marito Tom Kaulitz (di 16 anni più giovane) ha pubblicato una serie di foto che evidenziano la pancetta acquistata durante i mesi di “cattività” forzata.

Uno in particolare la mostra mentre cerca con difficoltà di allacciarsi un paio di jeans, e il commento: “Spremendomi per un altro episodio di @AGT (America’s Got Talent, ndr) stasera davanti al giudice Cuts … ora cosa mi metto ?! #Nonquesti”.

La sincerità di Heidi, nel mostrare come anche le “dee” siano state colpite dagli effetti negativi della quarantena, ci fa sentire meno sole. Come dire: “Mal comune…”.