Heidi Klum, per i 47 anni un nudo artistico in giardino

Heidi Klum, tutti i suoi amori: da Briatore a Tom Kaulitz dei Tokio Hotel

Il tempo passa veloce per tutti. Tranne che per le (ex) top model. Perché a guardare Naomi Campbell, che ha appena compiuto 50 anni, Cindy Crawford ed Elle Mc Pherson, che ne hanno 54, o Helena Christensen, bella a 52 come a 20, ci sarebbe qualcosa da ridire sulla generalità del vecchio detto.

Non fa eccezione Heidi Klum, tedesca classe ’73, ex di Briatore, di Seal, oggi moglie di Tom Kaulitz dei Tokio Hotel (16 anni più giovane), che il primo giugno soffia su 47 calendine.

E che per sottolineare come a lei, il passare del tempo, faccia un baffo, si è fatta fare tre foto artistiche in bianco e nero, nel giardino di casa. Completamente nuda tranne che per una collana di brillanti. Perché come diceva un’altra bionda bellissima e famosa, Marilyn, il tempo passa, gli amici e gli amori pure, ma “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”, i diamanti restano i migliori amici delle ragazze.

Le foto, postate sul profilo Instagram di Heidi, hanno raccolto il consenso dei follower e fatto incetta di commenti. Poteva essere altrimenti?