Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica: raccontare la scienza e la salute è la sua passione. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

123RF Perché i giovani rischiano di invecchiare prima

I nati dopo il 2000 mostrano segnali di peggioramento della salute fisica e mentale, con sovrappeso, obesità e disagio psicologico che compaiono prima.

Dati britannici e italiani indicano maggiori rischi di diabete e malattie croniche, mentre il divario tra longevità e anni vissuti in buona salute resta ampio.

Gli esperti richiamano l’importanza della prevenzione, intervenendo su sedentarietà, alimentazione scorretta e fattori sociali che compromettono il benessere mentale.

Gli esperti la chiamano “generational health drift”, deriva generazionale della salute: chi è nato dopo il 2000, i venticinquenni di oggi, rischia di invecchiare prima e peggio dei propri genitori.

Il termine viene da una revisione pubblicata di recente su Population Studies dai ricercatori della University College London, King’s College London e University of Oxford, che hanno riscontrato un esordio più precoce dei problemi di salute dei giovani rispetto alle generazioni precedenti.

Sul fronte dei fastidi, obesità e disagio psichico sono le due spie più evidenti e che trova prove concordanti anche nel nostro Paese, dove il peggioramento degli indicatori di peso e salute mentale, nelle fasce più giovani, va nella stessa direzione dello studio britannico.

A mettere in guardia su questo rischio sono gli esperti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), che ribadiscono l’importanza della prevenzione a 360 gradi in ogni fase della vita per contrastare il fenomeno dell’espansione degli anni vissuti in cattiva salute, in occasione del Congresso Nazionale SIGG a Napoli.

Sempre meno salute per i giovani

Gli studiosi britannici hanno confrontato diversi indicatori di salute fisica e mentale tra generazioni, in fasi equivalenti della vita, analizzando i dati su oltre 86.500 persone, provenienti da 51 ricerche pubblicate fino a giugno 2024, che hanno seguito dalla nascita all’età adulta la salute di decine di migliaia di persone nate in Gran Bretagna tra il 1946 e il 2002.

I ricercatori hanno esaminato e messo a confronto i baby boomer, coorti di nascita del 1946 e del 1958, gli appartenenti alla generazione X, nati nel 1970, i millennial, nati nel 1989-90, e i giovani della generazione Z, nati tra il 2000 e il 2002, per costruire un quadro completo di come la salute della popolazione sia cambiata nel corso delle generazioni.

“Per diversi indicatori, in particolare i tassi di sovrappeso e obesità infantili e i problemi di disagio mentale, una condizione di salute peggiore è risultata più frequente nelle generazioni più recenti rispetto a quelle precedenti, con insorgenza media in un’età più precoce rispetto ai baby boomer e alla generazione X, allo stesso stadio della vita – commenta Dario Leosco, presidente SIGG e ordinario di Geriatria all’Università Federico II di Napoli –“.

Sono emerse prove di peggioramento anche nei tassi di diabete, confrontando la generazione dei baby boomer con la generazione X: in età adulta sono quasi raddoppiati, dal 3,1% al 5,9%. A questo va aggiunto che la soddisfazione di vita dei Millennial è inferiore a quella della generazione X: 31% per i nati negli anni ’70 contro il 20,9% per i nati nel 1990”.

Psiche sofferente, senescenza precoce

Anche nel nostro Paese il peggioramento nei giovani degli indicatori di obesità, sovrappeso, diabete e problemi emotivi, ansia e sintomi depressivi suggerisce, pur in mancanza di studi di coorte di nascita paragonabili a quelli del Regno Unito, una insorgenza più precoce di una condizione di cattiva salute, con il rischio di invecchiare prima rispetto alle generazioni precedenti.

Secondo Leosco, “il disagio psichico emerge come uno dei fattori che compromettono direttamente la longevità in salute dei giovani, concorrendo a peggiorare le condizioni fisiche e ad aumentare la vulnerabilità alle malattie croniche e gli anni vissuti in cattive condizioni di salute. Per questo il peggioramento del benessere psicologico dei giovani deve essere considerato un vero campanello d’allarme sul loro futuro in termini di longevità in salute”.

A dimostrare che obesità, diabete e disagio psichico sono tre segnali di una stessa deriva generazionale è l’aumento dei nuovi accessi ai servizi di salute mentale tra i 18-24enni, che registrano la frequenza più alta, 94 ogni 10.000 abitanti, secondo i dati del Ministero della Salute e il Rapporto annuale Istat 2025, secondo cui tra i 20 e i 24 anni è in eccesso di peso il 21,6% dei giovani, contro il 13,4% della generazione dei nonni alla stessa età, mentre il 28,8% dei bambini di 8-9 anni è in sovrappeso o obeso, tra i valori più alti d’Europa.

“Questi numeri confermano il rischio di un esordio anticipato di patologie croniche e di più anni vissuti in cattiva salute, nonostante il calo del fumo, livelli di istruzione più elevati e migliori condizioni materiali nei primi anni di vita” – sottolinea Leosco –“.

Il nostro Paese è infatti uno dei più longevi al mondo, con una speranza di vita alla nascita che tocca 83,7 anni, ma l’aspettativa di vita in buona salute si ferma a 59 anni, quasi 25 anni in meno. Un divario che potrebbe diventare ancora più ampio proprio a causa del declino anticipato della salute dei giovani, soprattutto per l’impatto di obesità, diabete e stress psicoaffettivo, che incide sulla comorbidità, generando un rallentamento dell’aspettativa di vita in buona salute”.

Prevenzione possibile

Secondo gli autori dello studio, la deriva generazionale della salute è un aumento effettivo delle malattie e non un effetto statistico dovuto all’aumento dei tassi di sopravvivenza, ma in gran parte prevenibile.

Insomma: stiamo vedendo le conseguenze della combinazione tra l’esposizione a fattori di rischio ambientale che favoriscono sedentarietà e cattiva alimentazione e il peggioramento della salute mentale favorito da fattori di rischio sociali come l’esplosione e l’abuso dei social.

Si tratta di fattori in gran parte prevenibili, che hanno plasmato nel corso del tempo la salute della popolazione attraverso le generazioni. Intervenire su questi fattori può cambiare la traiettoria di una generazione e ridurre la domanda di cure croniche che, con l’invecchiamento della popolazione, è destinata a crescere.