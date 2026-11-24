L’obesità è una malattia cronica e recidivante e l'appropriatezza terapeutica è alla base dell’approccio di cura: cosa occorre fare

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica: raccontare la scienza e la salute è la sua passione. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

123RF Obesità e appropriatezza delle cure

L’obesità è una malattia cronica che richiede cure appropriate e un approccio multidisciplinare, libero da pregiudizi e discriminazioni legate al peso.

La Lombardia stanzia 2,4 milioni di euro per sperimentare terapie rimborsabili destinate a pazienti con obesità e fragilità clinica ed economica.

Il modello valorizza risultati terapeutici, monitoraggio e stili di vita sani; una proposta nazionale punta a finanziare cure per l’obesità grave.

L’obesità è una malattia cronica e recidivante. Lo dice l’Organizzazione Mondiale della sanità. In quanto patologia, che pare la strada a tanti altri potenziali problemi di salute a sua volta porta ad un peso (è il caso di chiamarlo così) che ricade sul singolo e non è fatto solo di chili in eccesso ma anche di riflessi sulla psiche e sulla percezione sociale che possono influire pesantemente sul benessere.

Per questo il quadro va affrontato dal medico che caso per caso può indicare le strade delle terapie, controllare la situazione e ridurre il rischio presente e futuro.

L’appropriatezza terapeutica, insomma, è alla base dell’approccio di cura. Ma bisogna fare attenzione a quello che si potrebbe definire un “doppio stigma”: da un lato quello che può colpire le persone con obesità, dall’altro quello che porta impropriamente ad esprimere giudizi su chi è in cura e sui trattamenti disponibili.

Se esiste appropriatezza prescrittiva, insomma, si può certamente parlare di diritto alle cure ed all’accesso ad esse come del resto sta accadendo sia sua scala regionale che nazionale per favorire l’accesso alle cure anche ai pazienti con obesità grave che oggi non possono permettersele.

Il modello Lombardia: non solo farmaci

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato una delibera che stanzia 2,4 milioni di euro per sperimentare l’accesso alle terapie farmacologiche per l’obesità nei pazienti in condizioni di fragilità clinica, economica e sociale.

L’iniziativa si rivolge a persone con vulnerabilità economica, valutata attraverso l’ISEE, e con obesità associata a specifiche condizioni cliniche, individuate sulla base del BMI (Indice di Massa Corporea). Attenzione però: nel percorso non si punterà solamente ad assicurare le terapie, quanto piuttosto a sviluppare un nuovo modello di finanziamento pubblico orientato ai risultati di salute, superando una logica che considera esclusivamente il prezzo del farmaco.

Con questo approccio si punta a coniugare accesso equo alle terapie, appropriatezza prescrittiva, efficacia clinica e sostenibilità della spesa sanitaria. Il percorso prevede una valutazione clinica multidisciplinare e il rinnovo della prescrizione in funzione della risposta terapeutica.

A questo si affiancano l’aderenza al programma di follow-up e l’impegno in un percorso di prevenzione e promozione di stili di vita sani, attraverso una corretta alimentazione e l’attività fisica. La fase attuativa vedrà le ASST coinvolte impegnate nella definizione di percorsi di presa in carico e di offerta specialistica sostenibili, in equilibrio con le risorse messe a disposizione, i principi attivi disponibili e i criteri stabiliti dalla delibera.

La cifra stanziata, va ricordato, vale sulle risorse autonome regionali del bilancio d’esercizio 2026, specificamente destinate alla sperimentazione. Il modello di finanziamento previsto dalla sperimentazione supera quindi una logica di remunerazione basata esclusivamente sul prezzo del farmaco e sulla singola prestazione, valorizzando la risposta clinica al trattamento, il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e l’aderenza al percorso assistenziale.

“È un primo passo concreto che può aprire una nuova fase nella cura dell’obesità -”. Con queste parole l’associazione Amici Oltre il Peso accoglie con soddisfazione l’approvazione da parte della Giunta di Regione Lombardia della delibera che avvia una sperimentazione innovativa per i percorsi di accesso e cura dell’obesità, prevedendo la rimborsabilità delle terapie, ossia dei farmaci agonisti GLP-1 e agonisti duali GIP/GLP-1, per i pazienti in condizioni di particolare fragilità clinica e vulnerabilità economica e sociale.

Trattamenti oltre il peso

L’impegno è quindi duplice per combattere il doppio stigma. Da un lato occorre prevenire gli abusi e gli impieghi impropri delle terapie, dall’altro bisogna rispondere ai bisogni delle persone che hanno necessità di cure. Ed è necessario superare lo stigma verso l’obesità, ovvero “una svalutazione sociale della persona a causa del suo peso”.

Infatti, le persone con obesità sono bersaglio di numerosi stereotipi negativi che le ritraggono come golose, pigre, senza forza di volontà, incuranti della propria salute; in poche parole, colpevoli della loro condizione. Questi atteggiamenti negativi possono portare a vere e proprie forme di discriminazione a scuola, sul lavoro, nel tempo libero, nelle relazioni.

La stigmatizzazione del soggetto con obesità che tradizionalmente è descritto come un individuo privo di forza di volontà, pigro, goloso, inattivo e quindi responsabile della sua stessa condizione, deriva dal mancato pieno riconoscimento dell’obesità come malattia. Quindi, la lotta contro lo stigma di cui è vittima l’obeso non solo in ambito scolastico e lavorativo ma spesso anche in ambito sanitario, coincide con la lotta alla banalizzazione all’obesità come un mero disordine nutrizionale, una scelta di vita dovuta ad una scarsa autodisciplina e assenza di motivazione.

Riconoscere l’obesità come malattia è il solo modo per far fronte alle molteplici e difficilissime sfide che essa pone, che non sono solo di tipo sanitario ma anche socio-culturali e psicologiche.

Occorre quindi puntare su un approccio multidisciplinare, informato e soprattutto privo di pregiudizi per contrastare la discriminazione sociale legata al peso e migliorare la vita dei pazienti. in questo senso, la disponibilità di terapie mirate per chi ne ha bisogno è fondamentale. E si attende cosa sarà di un emendamento alla Legge di Bilancio che propone 250 milioni di euro nel triennio 2027-2029 (50 milioni nel 2027 e 100 milioni per ciascuno dei due anni successivi) per sperimentare un modello nazionale di rimborsabilità delle terapie contro l’obesità grave.

La proposta riguarda pazienti con BMI pari o superiore a 40, almeno una patologia associata diversa dal diabete, già eleggibili alla chirurgia bariatrica e che non abbiano risposto adeguatamente alle modifiche dello stile di vita. Sono previsti un piano terapeutico definito da AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) e la possibilità di una compartecipazione alla spesa.