Quanto tempo bisogna tenere aperte le finestre d’inverno per cambiare aria e perché va fatto

Nonostante il primo freddo, occorre ventilare gli ambienti e non solo a casa. Gli esperti spiegano perché e quanti minuti occorrono

Milanese di nascita, ligure di adozione, ha vissuto negli USA. Scrive di salute, benessere e scienza. Nel tempo libero ama correre, nuotare, leggere e viaggiare

iStock Quanto arieggiare casa, scuola e lavoro in inverno

Arriva il brutto tempo, con pioggia e freddo, e la voglia di spalancare le finestre per cambiare l’aria di casa diminuisce o sparisce del tutto. C’è chi non perde la buona abitudine neppure quando la colonnina di mercurio scende, chi si limita allo stretto indispensabile e chi si chiede ogni quanto, ma soprattutto per quanto tempo si debba favorire il ricambio d’aria. Ecco cosa consigliano gli esperti.

Aprire le finestre è anche un gesto di salute

Intanto va chiarito che aprire le finestre non solo può aiutare a rinfrescare gli ambienti, rivitalizzando anche l’organismo, ma è soprattutto un gesto di salute. Che ci si trovi a casa, in ufficio o a scuola, il ricambio di aria aiuta a ridurre il rischio di ammalarsi dei classici malanni di stagione, come il raffreddore, ma anche la tosse o il mal di gola. Serve anche a ridurre la probabilità di andare incontro a influenza, perché permette di evitare la concentrazione dei virus in un ambiente chiuso. Il vero “nemico” invernale, infatti, non è il freddo, quanto il tempo eccessivo trascorso in ambienti indoor e affollati.

Troppo tempo trascorso in ambienti chiusi non fa bene

Con il primo calo di temperature, infatti, si tende a trascorrere più tempo in luoghi dove il ricambio d’aria è molto basso: al lavoro, in classe, ma anche a casa l’apertura delle finestre è meno frequente. Diminuiscono anche le ore trascorse outdoor, complice il ritorno all’ora solare che diminuisce la quantità di luce, specie al pomeriggio, accorciando le giornate. Come se non bastasse, invece che andare al lavoro a piedi o in bicicletta, la pioggia e il freddo spingono a usare mezzi pubblici come bus, tram e metro, dove ci si ritrova a distanza ravvicinata con molte altre persone, oppure si opta per l’auto, il cui abitacolo è pur sempre chiuso. Ma proprio le basse temperature che si tendono a evitare sono quelle favoriscono la proliferazione dei virus. D’altro canto il freddo tende a rendere più vulnerabili le prime vie aeree, rendendo meno efficace la risposta delle difese immunitarie e favorendo le infezioni.

A cosa serve ventilare adeguatamente

Da qui l’importanza di aprire regolarmente e per un tempo adeguato le finestre. La ventilazione, infatti, permette l’ingresso di “aria fresca” dall’esterno, riduce l’accumulo del cosiddetto “aerosol”, le goccioline di saliva, che possono essere veicolo di trasmissione di virus, dunque di infezioni. La presenza di impianti di riscaldamento o climatizzazione, inoltre, non favorisce il ricambio d’aria: al contrario, anche le pompe di calore – così come d’estate i climatizzatori – nella maggior parte dei casi sfruttano la stessa aria ricircolata, che viene riscaldata o, nei mesi più caldi, raffreddata.

Il giusto compromesso: quanti minuti occorrono

Di fronte all’importanza del ricambio dell’aria, ci si pone la domanda sul tempo necessario perché questa avvenga: “Secondo gli esperti, bastano pochi minuti per rinnovare efficacemente l’aria in una stanza. Il tempo ideale varia tra i 5 e i 10 minuti, a seconda delle dimensioni dell’ambiente e del numero di finestre presenti. Aprire le finestre completamente per un breve periodo permette un ricambio rapido dell’aria, riducendo al minimo la dispersione del calore”, chiarisce infatti il MASE, il Ministero dell’Ambiente e per la Sicurezza energica, che aggiunge: “Il ricambio dell’aria in casa è fondamentale per il benessere e la salute, ma è altrettanto importante farlo in modo consapevole, evitando sprechi di energia. Una delle indicazioni del ‘Decalogo sul corretto utilizzo degli impianti di riscaldamento’, elaborato con la consulenza scientifica dell’ENEA, riguarda proprio la gestione delle finestre durante i mesi freddi: non lasciarle aperte troppo a lungo. Una pratica semplice ma efficace per limitare la dispersione del calore e ottimizzare i consumi”,

Come arieggiare in modo corretto: cosa evitare

Le indicazioni, dunque, sono chiare: una media di 7 minuti, con un margine di flessibilità e con la possibilità di ripetere l’operazione più volte nell’arco della giornata, a seconda della grandezza dell’ambiente, di quanto è affollato, delle temperature, ecc. è sufficiente a garantire un ricambio di aria ideale per la salute, senza però dimenticare la giusta attenzione al portafoglio, dunque evitando sprechi di energia. “Durante la stagione invernale, mantenere un’aria salubre all’interno degli ambienti chiusi è essenziale per prevenire accumuli di umidità e migliorare la qualità dell’aria che respiriamo – ricorda anche il Ministero sul proprio portale – Tuttavia, tenere le finestre aperte troppo a lungo può compromettere l’efficienza del riscaldamento”. Tra le conseguenze da scongiurare ci sono:

Dispersione di calore : il calore accumulato nelle stanze si perde rapidamente verso l’esterno, costringendo l’impianto di riscaldamento a lavorare di più per ripristinare la temperatura interna;

: il calore accumulato nelle stanze si perde rapidamente verso l’esterno, costringendo l’impianto di riscaldamento a lavorare di più per ripristinare la temperatura interna; Aumento dei consumi energetici : maggiore è la perdita di calore, maggiore sarà il tempo necessario per riscaldare nuovamente gli ambienti, con un conseguente aumento della bolletta;

: maggiore è la perdita di calore, maggiore sarà il tempo necessario per riscaldare nuovamente gli ambienti, con un conseguente aumento della bolletta; Stress sugli impianti: un uso inefficiente del riscaldamento può ridurre la durata dei sistemi, richiedendo interventi di manutenzione più frequenti.

Le tips per ventilare in modo efficace

Sono ancora gli esperti del MASE a fornire qualche consiglio pratico per ottenere una ventilazione adeguata e rapida. Per prima cosa si suggerisce di sfruttare “il ricambio veloce: invece di lasciare una finestra socchiusa per ore, apri completamente le finestre per pochi minuti. Questo metodo è più efficace e meno dispendioso”. “Chiudi i radiatori durante l’aerazione: se possibile, spegni i termosifoni o abbassa la temperatura del riscaldamento per evitare che l’impianto lavori inutilmente mentre la finestra è aperta”, spiega il Ministero. Infine, “ventila nelle ore più calde: se possibile, arieggia le stanze durante le ore centrali della giornata, quando la differenza tra la temperatura interna ed esterna è meno marcata” ed “Evita correnti d’aria prolungate: mentre un breve flusso d’aria è utile per rinnovare l’atmosfera, una ventilazione prolungata può raffreddare anche le pareti, rendendo più difficile riscaldare l’ambiente successivamente”.