Demi Moore, il denim diventa alta moda sul red carpet
Chi l'ha detto che il denim non sia abbastanza elegante per un red carpet? A dimostrare il contrario ci ha pensato Demi Moore, icona di Hollywood che a 63 anni continua a sorprendere con scelte di stile tutt'altro che prevedibili. Per i CFDA Fashion Awards 2026, l'attrice ha lasciato nell'armadio i classici abiti da sera, scegliendo una creazione su misura di GapStudio firmata Zac Posen, interamente realizzata in denim blu. Il modello reinterpreta il fascino del jeans attraverso un corpetto strutturato, con cuciture a vista, bottoni e dettagli che richiamano le tradizionali tasche dei pantaloni, mentre la lunga gonna a sirena, con spacco frontale e leggero strascico, regala all'insieme un'allure sofisticata. A completare il look, décolleté color cammello, orecchini luminosi e una cascata di capelli corvini lasciati sciolti su una spalla. Il risultato? Una lezione di eleganza anticonvenzionale, che trasforma il tessuto più casual del guardaroba in un autentico abito da diva.