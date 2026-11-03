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GettyImages Hailey Bieber punta tutto sul make up marrone al CFDA Fashion Awards 2026

Ai recenti CFDA Fashion Awards 2026 di New York l’emozione era palpabile, in gran parte grazie al tributo ad Anthony Vaccarello. Incoronato International Designer of the Year per la sua eccezionale leadership e influenza nel fashion system globale, il designer ha calcato il red carpet accompagnato dalle sue iconiche muse: Rosé, Anja Rubik, Zoë Kravitz e Hailey Bieber, tutte meravigliose nelle creazioni della nuova collezione Saint Laurent Primavera/Estate 2027. Un trionfo dal sapore dolceamaro, considerando la tristezza generale nel vederlo lasciare la direzione creativa della maison francese.

Tra le muse di Vaccarello, Hailey Bieber ha rubato la scena. E se il suo abito in broccato d’oro ha catturato i flash dei fotografi, è stato il suo beauty look a dettare immediatamente tendenza. D’altronde, in quanto fondatrice di Rhode — il brand di skincare diventato un vero e proprio fenomeno di culto per aver ridefinito l’estetica della pelle “glassata” e del minimalismo radioso — Hailey sa esattamente come trasformare una scelta di make-up in un’ispirazione globale.

Per questa serata di gala, l’imprenditrice ha dimostrato che il glamour da red carpet può fare a meno dei classici rossetti rossi o dei pesanti smokey eyes neri, consacrando il marrone come re indiscusso della palette autunnale. Abbinato a una chioma color caffè espresso, il suo trucco ha puntato tutto sull’estetica “toasted brown”. Il viso si è distinto per un finish spiccatamente opaco, bilanciato da tonalità calde e avvolgenti. Il look monocromatico è stato costruito su un blush pescato-marrone che ha scaldato l’incarnato senza accentuare i toni rosa, mentre lo sguardo è stato definito da una sfumatura morbida di ombretti nocciola e terra bruciata, un approccio così versatile da essere perfetto anche per il giorno.

Il vero protagonista, tuttavia, è stato il trucco labbra: un intenso color cacao dal finish matte, contornato da una matita leggermente più scura in pieno stile anni ’90, a dimostrazione che le tinte neutre possono essere estremamente audaci e d’impatto.

Make up autunnale? Replica il toasted brown make-up

Per ricreare il toasted brown make-up di Hailey Bieber, il segreto è lavorare su strati leggeri e sfumati, mantenendo le texture opache o vellutate e scegliendo sfumature calde del marrone, dal cappuccino al cioccolato fondente. Ecco i prodotti ideali, facilmente reperibili su Amazon, per riprodurre fedelmente questo look:

Occhi sfumati e caldi: per la base e la piega dell’occhio, punta su una palette di neutri caldi. La NYX Professional Makeup Ultimate Shadow Palette (tonalità Warm Neutrals) ha una selezione di ben 16 marroni perfetti neutri per creare una transizione morbida e diffusa.

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Blush “toasted”: evita i rosa accesi e opta per blush cotti o terre leggere che scaldino le gote. Il Flormar Baked Blush-On 053 Pinky Trio, applicato con mano leggerissima, o il Super Blush Fard Effetto Naturale, n.02 Coral Pink di Deborah Milano possono ricreare quell’effetto “tostato” e scolpito con naturalezza.

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Labbra color cacao: il focus del trucco richiede una matita scura per il contorno e un rossetto caldo al centro. Usa la matita labbra NYX Slim Lip Pencil (tonalità Espresso o Brown) per delineare i bordi e sfumali leggermente verso l’interno. Per replicare il marrone caldo delle labbra, puoi giocare mixando il rossetto Unlimited Stylo 08 di Kiko Milano e il Oulac SG12 Boundless caldo e satinato. La stratificazione delle due tonalità ti garantirà l’esatto punto di marrone caldo e opaco sfoggiato dalla Bieber, assicurando una tenuta impeccabile per tutta la giornata.

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