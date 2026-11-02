Eva Henger compie 54 anni, la dedica del marito: “Il tuo amore è la mia forza”

IPA Eva Henger

Eva Henger, che il 2 novembre spegne 54 candeline, sta vivendo un periodo d’oro, divisa tra l’esordio alla regia e la gioia di essere diventata nonna. E, a coronare questo momento felice, c’è anche l’uomo che le sta accanto ormai da oltre vent’anni. Lo stesso che, nel giorno del suo compleanno, le ha fatto una dolce dedica su Instagram: il marito Massimiliano Caroletti.

La dedica di Massimiliano Caroletti

Quello tra Eva Henger e Massimiliano Caroletti non è un semplice “amore da copertina”. È una storia autentica, costruita giorno dopo giorno già a partire dai primi anni Duemila. Nel 2013 si sono uniti civilmente a Roma, per poi rinnovare le promesse di matrimonio nel 2019 su una romantica spiaggia delle Maldive. Dalla loro relazione è nata Jennifer, nel 2019: la loro gioia più grande.

Per il produttore romano, la moglie rappresenta da sempre un porto sicuro e una compagna insostituibile, con cui condividere sia vita privata che progetti di lavoro. Non sorprende, dunque, che nel giorno del suo compleanno abbia deciso di farle pubblicamente una dedica: “Il tuo amore è la mia forza. Buon compleanno, amore mio”, si legge in una storia Instagram con una bella foto in bianco e nero che li ritrae assieme, innamorati.

Il momento più difficile per la coppia

La serenità della coppia è stata messa a dura prova da un momento difficile e di grande paura. Nell’aprile del 2022, Eva Henger e il marito sono rimasti coinvolti in un terribile incidente in Ungheria, uno scontro frontale in cui hanno perso la vita le due persone alla guida della seconda vettura. Sono statu lunghissimi mesi tra spedali, sale operatorie e un faticoso recupero fisico.

Hanno rischiato davvero tanto, ma uniti sono riusciti a trovare la forza per lottare, insieme. Unico sollievo in quel tragico momento, che la figlia Jennifer fosse rimasta a casa per la scuola, sfuggendo miracolosamente all’incidente. “Ancora piango spesso per tutto quello che è successo – aveva detto la Henger in un’intervista a Verissimo -. Mi viene in mente l’incidente, le due persone che non ci sono più. Mi dispiace tantissimo. Quando riuscirò a camminare e uscirò, vorrei andare a porgere i fiori per loro e dire due parole. Non è importante di chi sia stata la colpa. Nessuno è uscito di casa con l’intento di fare del male a qualcuno. La cosa importante è che a questa tragedia abbiamo partecipato in quattro e ora in due non ci sono più”.

La ritrovata serenità in famiglia

Nella stessa intervista aveva anche parlato della sua prima figlia, Mercedesz Henger, con la quale prima dell’incidente i rapporti si erano raffreddati: “Certi rancori sono inutili e certe distanze stupide. Si è resa conto, soprattutto nel periodo in cui ero tra la vita e la morte, che avrebbe potuto non rivedermi più. Mi è stata molto vicina prima di partire e non voleva lasciarmi”. Di lì a poco avrebbe partecipato all’Isola dei Famosi.

Oggi la famiglia è più unita che mai, anche grazie alla nuova arrivata, la piccola Aurora, la prima figlia di Mercedesz che ha reso Eva Henger nonna per la prima volta. E intanto l’attrice e personaggio televisivo si è data al cinema d’autore, firmando la sua prima regia con il film Quella brava ragazza, prodotto dalla casa di produzione del marito.