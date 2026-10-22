Mara Venier sulla malattia del marito Nicola: “Ti senti franare tutto addosso”

IPA Mara Venier, 10 look che hanno fatto la storia tra sobrietà e bon ton

C’è l’energia travolgente che mostra ogni volta che appare in diretta TV, la stessa che da oltre due decenni la fa amare dal pubblico di Domenica In. E poi c’è l’altra faccia della medaglia: quella di una Mara Venier che fa un bilancio degli ultimi anni trascorsi al fianco del marito Nicola Carraro, che ha dovuto affrontare una pancreatite acuta, rischiando di morire.

La paura per il marito Nicola Carraro

Che la vita sia fatta anche di momenti difficili non è una novità e Mara Venier lo sa bene. Ricordare la malattia del marito, però, fa emergere una realtà che è ben più complessa: il dolore arriva, ti travolge, lo affronti con forza. Ce la metti tutta e lo superi anche, ma non potrà mai andar via del tutto.

All’inizio del 2026, Nicola Carraro era stato ricoverato d’urgenza al San Raffaele di Milano. Il calvario era iniziato dopo un problema alla schiena, per il quale gli era stato prescritto un farmaco dimagrante. Questo, però, gli aveva provocato una grave pancreatite acuta e per tre giorni era rimasto in fin di vita.

Già in quei mesi Mara Venier aveva confidato: “Mio marito non sta bene. È stato per tre giorni in pericolo di vita”, ammettendo che la sua paura più grande fosse “perdere le persone che amo”, per poi promettergli in TV: “Ti amo, sei la mia vita. Ricominceremo e torneremo come prima”.

Rievocando quel periodo buio in un’intervista al settimanale Gente, ha detto: “Quando vedi l’amore della tua vita che per una pancreatite acuta improvvisamente rischia di morire, perché è stato per tre giorni in fin di vita, ti senti franare tutto addosso. Quel momento mi ha provata in modo indelebile”.

La cicatrice lasciata da quei momenti non è mai svanita: “Anche se il peggio è passato, dentro di me il pensiero e la paura restano… Anche se cerco di sorridere e quando sono in tv mi lascio travolgere dall’euforia della puntata, dentro fa male”.

L’ultimo compleanno e il futuro a Domenica In

Mara Venier ha compiuto 76 anni lo scorso 20 ottobre. Un bel traguardo, che ha affrontato con la consueta ironia: “Per un istante ho pensato: 76 anni, certo che so’ vecia. Ma al posto di incupirmi, ho sorriso“.

“Del tempo che passa non mi importa molto. Non mi sono mai considerata bella, nemmeno quando ero giovane e lo ero davvero, ma non me ne rendevo conto. Ero insicura, vedevo tutte più tutto di me. Ed ero malinconica. Non sono tanto cambiata nel tempo, anzi. Con gli anni emergono le fragilità, si diventa più vulnerabili, vuoi circondarti solo da persone che ti vogliono bene”, ha aggiunto.

La conduttrice ha festeggiato a casa insieme al marito e alla famiglia, con gli adorati nipoti Giulio e Iaio in prima fila per la nonna. Presenti anche alcuni tra gli amici e colleghi più cari come Alberto Matano, Tony Renis, Pino Strabioli, Tommaso Cerno, Eleonora Daniele.

E sul futuro a Domenica In: “Questa sarà la mia ultima. Lo dico anche se so che non ci crederà nessuno”.