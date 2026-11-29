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Getty Images Gigi Camedda dei Tazenda

Tastierista, compositore e anima dei Tazenda: Gigi Camedda ha combattuto sino all’ultimo contro una grave malattia che l’ha strappato, purtroppo, all’affetto dei suoi fan. Il mondo della musica ha accolto con grande sgomento la notizia della sua morte, avvenuta a soli 66 anni.

La malattia di Gigi Camedda e il legame con i Tazenda

Compositore e storica voce dei Tazenda, Gigi Camedda si era avvicinato sin da giovanissimo alla musica. Aveva iniziato a studiare pianoforte e tastiere, entrando poi nel Coro degli Angeli dove aveva incontrato Andrea Parodi e Gino Marielli.

Poi la scelta di fondare i Tazenda, uno dei gruppi più rappresentativi della musica sarda, capace di mescolare alla perfezione modernità e tradizione. La consacrazione della band era arrivata nel 1991 grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo, ma soprattutto al brano cult Spunta la luna dal monte. Una canzone che aveva fatto scoprire al pubblico le sonorità e la lingua sarda.

Nel 2006, dopo la morte di Andrea Parodi, Gigi Camedda era rimasto il punto di riferimento dei Tazenda insieme a Gino Marielli, continuando il lavoro iniziato negli anni Ottanta.

Da qualche tempo Gigi era ricoverato presso l’ospedale di Sassari dove stava lottando contro una grave malattia. La famiglia non ha voluto rivelare altri dettagli al riguardo, ma è noto che l’artista fosse malato da tempo.

I funerali e l’ultimo addio al fondatore dei Tazenda

I funerali di Gigi Camedda si svolgeranno il 30 novembre alle 15:30 presso la Cattedrale di Sassari, nella città in cui viveva e a cui era particolarmente legato. A dire addio all’artista ci saranno, di sicuro, tantissimi fan, ma soprattutto gli artisti con cui negli anni ha collaborato.

Primo fra tutti Gino Marielli, amico di una vita e fondatore insieme a lui dei Tazenda. Dopo la morte di Andrea Parodi i due avevano proseguito insieme il loro straordinario viaggio musicale, iniziando un nuovo capitolo nella lunga storia dei Tazenda. Nel 2007 Beppe Dettori aveva fatto il suo ingresso nel gruppo, in seguito era arrivato Nicola Nite, come nuovo cantante a formare per diversi anni un trio indissolubile con Gigi Camedda e Gino Marielli.

Nel 2025 Nite aveva deciso di abbandonare la band ed al suo posto era arrivato Serena Carta Mantilla, prima voce femminile del gruppo rock. Parallelamente Camedda aveva continuato a lavorare come autore, produttore e arrangiatore, collaborando con numerosi interpreti e artisti. Nel 2021 aveva realizzato, insieme ad altri colleghi, l’inno della Dinamo Sassari. La canzone Di bianco e di blu, diventata l’inno ufficiale del club di basket sardo, aveva aggiunto un altro importante tassello al suo legame fortissimo con la Sardegna, terra in cui era nato e che amava profondamente.

Commovente l’addio dei Tazenda che hanno voluto salutare Gigi Camedda in modo speciale, pubblicando un post sui social: “Con intorno un mondo d’amore – si legge -, è volato alto nel cielo, il nostro e vostro Gigi Camedda. Sarà sempre con noi con la sua voce e la sua inesauribile forza vitale. Ti vorremo bene per sempre”.