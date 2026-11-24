Per anni al fianco di Guillermo Mariotto, Stefano Dominella ha mantenuto un ottimo rapporto con lui e l'ha difeso anche nella contesa con Barbara D'Urso a "Ballando con le Stelle"

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IPA Stefano Dominella e Guillermo Mariotto

Ogni sabato sera, Guillermo Mariotto distribuisce voti e frecciate dal tavolo di Ballando con le Stelle, e Stefano Dominella fa il tifo per lui. Succede da più di vent’anni, senza una puntata saltata, tanto che si è dato da solo un soprannome: il “sesto giurato”. Tra loro c’è stato un amore lungo sedici anni, poi diventato una famiglia.

Dopo il caso esploso con Barbara D’Urso, il suo nome è rimbalzato ovunque. Ospite di Monica Setta a Storie al bivio weekend, su Rai2, Dominella ha detto la sua sul profumo-gate, l’episodio che da giorni tiene banco in tv e sui social. Secondo la sua versione, da un paio di settimane prima Mariotto gli aveva confidato di avvertire un odore sgradevole in studio, quindi nessuna frecciata a Barbara D’Urso. Alla collega di giuria ha comunque riservato una battuta agrodolce, definendola “una grande attrice”.

Chi è Stefano Dominella, dalla scuola milanese alla guida della Maison Gattinoni

Ma il nome di Stefano Dominella non è sconosciuto, perché si tratta di una delle figure che hanno scritto la storia dell’alta moda romana. Si è formato all’Istituto Marangoni di Milano e ha mosso i primi passi nell’ufficio stile di Mila Schön. Poi il trasferimento a Roma, nella squadra di Valentino, dove coordinava le collezioni di prêt-à-porter.

La svolta arriva con la Maison Gattinoni. Accanto a Raniero Gattinoni lavora al rilancio del marchio e lo accompagna sui mercati internazionali, fino a diventarne presidente. Negli anni ha guidato anche AltaRoma, ha fatto parte del direttivo della Camera Nazionale della Moda Italiana e ha trovato il tempo per i ragazzi, insegnando in università e accademie. Il pubblico televisivo lo conosce come commentatore di stile, ospite frequente dei salotti di Rai e Mediaset quando si parla di tendenze e red carpet.

Stefano Dominella e Guillermo Mariotto, una storia d’amore diventata famiglia

Tutto comincia su una spiaggia di Ostia, grazie a un amico in comune che fa le presentazioni. Da lì nasce una relazione lunga più di sedici anni (Mariotto, in un’intervista, ne ha contati quasi venti), che presto si intreccia anche con il lavoro. Quando Raniero Gattinoni scompare, è proprio Dominella a scommettere su Guillermo e ad affidargli la direzione creativa della Maison.

A chiudere la storia sentimentale è stato Stefano. Da quel momento è cominciato il momento più bello. I due vivono a pochi passi l’uno dall’altro, continuano a lavorare fianco a fianco e Dominella parla di lui con la dolcezza che si riserva a un figlio. Lo racconta come un gran lavoratore, una persona sensibile, molto più morbida del giudice pungente e provocatorio che conosciamo in tv. Ballando, per Guillermo, è una parentesi di leggerezza dentro giornate dedicate all’atelier, dove disegna abiti per clienti importanti. Una complicità così, fatta di fiducia e di progetti condivisi, è merce rara anche tra le coppie più collaudate.

Ecco perché si può parlare di 40 anni di storia d’amore: un sentimento che ha cambiato aspetto più volte, dalla coppia all’amicizia, fino a una famiglia scelta. Nel mondo dello spettacolo, dove i legami durano spesso il tempo di una stagione tv, quello tra Stefano Dominella e Guillermo Mariotto resiste da quattro decenni. E il sabato sera, tra un voto e una polemica, il sesto giurato è sempre al suo posto.