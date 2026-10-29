Chi è Carlo Longari, il presunto nuovo compagno di Martina Stella

IPA Martina Stella

A distanza di oltre due anni dalla fine del matrimonio con il procuratore sportivo Andrea Manfredonia, sembra che Martina Stella abbia ritrovato un feeling speciale con un uomo lontano dal mondo dello spettacolo, ma non del tutto. Alcuni scatti rubati nel cuore di Roma immortalano l’attrice in compagnia di Carlo Longari, stimato avvocato penalista romano con una storia familiare già nota al pubblico televisivo.

Cosa sappiamo di Carlo Longari

Classe 1968, Carlo Longari è nato a Roma ed è una figura di rilievo all’interno del circuito giuridico capitolino. Dopo aver completato il percorso accademico in Giurisprudenza negli anni Novanta, ha intrapreso con successo la professione forense specializzandosi nel ramo del diritto penale.

Nel corso di una carriera ultratrentennale, Longari è divenuto anche socio di un affermato studio legale romano. Al percorso giudiziario ha affiancato a lungo l’insegnamento accademico, ricoprendo il ruolo di docente in ambito giuridico presso l’Università Europea di Roma.

Dal legame con Mara Venier alle nozze con Simona Branchetti

Nonostante sia una persona estremamente riservata, il nome di Carlo Longari è già noto al pubblico televisivo per via di alcune relazioni importanti con donne note del piccolo schermo. Nei primi anni Duemila, è stato legato a Elisabetta Ferracini, attrice e conduttrice nonché figlia di Mara Venier, dalla cui unione nel 2002 è nato Giulio Longari, primo nipote della conduttrice di Domenica In.

Nel 2017, poi, Longari ha sposato la giornalista del TG5 Simona Branchetti, un matrimonio durato quattro anni e finito nel 2021. Non sono mancate le indiscrezioni sul suo conto, ma l’avvocato si è ben guardato dal commentarle (o peggio, alimentarle).

La presunta relazione con Martina Stella

E a proposito di indiscrezioni, è proprio per via di una di queste che il nome dell’avvocato è tornato a popolare le pagine di gossip. Tutta colpa di alcuni scatti diffusi dal settimanale Diva e Donna, che ritraggono l’attrice Martina Stella in compagnia di Carlo Longari mentre passeggiano nel centro di Roma.

I diretti interessati non hanno commentato o smentito quanto insinuato dalle pagine del settimanale. L’unica certezza al momento è che, se fosse reale la relazione tra i due, per Martina Stella potrebbe rappresentare un nuovo punto di partenza dopo un periodo tutt’altro che semplice.

Tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, l’attrice lanciata dal film L’Ultimo bacio di Gabriele Muccino ha affrontato la dolorosa rottura con l’ex marito Andrea Manfredonia, ratificata dal Tribunale di Roma dopo sette anni di matrimonio. Superata la delusione di un distacco definito insuperabile, ha poi concentrato ogni energia sui suoi due figli Ginevra, nata nel 2012 dalla relazione con Gabriele Gregorini, e Leonardo, nato nel 2021 dal matrimonio con Manfredonia.

Nelle sue interviste più recenti, Martina Stella aveva ammesso di non aver smarrito la propria indole romantica, pur gestendo le nuove conoscenze con più prudenza. Che sia finalmente giunto il momento per una ritrovata serenità?