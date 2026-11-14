Amici, anticipazioni del 14 novembre: due eliminati, ma torna una coppia di vincitori

Questa settimana Amici cambia eccezionalmente appuntamento con una messa in onda di sabato pomeriggio. Il talent show di Maria De Filippi anticipa la sua consueta collocazione domenicale per lasciare spazio alle ATP Finals, ma per gli allievi della scuola l’appuntamento si preannuncia tutt’altro che tranquillo.
Classifiche, decisioni importanti e ospiti speciali: la puntata del 14 novembre è pronta a riservare più di una sorpresa. Ecco cosa vedremo.
“Amici”, anticipazioni del 14 novembre: doppia eliminazione
Nella scuola di Amici il percorso degli allievi prosegue spedito attraverso prove, classifiche e confronti con i professori. Questa settimana, però, per due cantanti arriva il momento di fare i conti con il proprio futuro nel programma. Riflettori puntati su Paulo e Morik, dopo che Rudy Zerbi aveva manifestato alcune perplessità sul percorso del primo, chiedendo di poter lavorare con il secondo come possibile sostituto.
I due si sono così ritrovati a contendersi il banco, in una situazione che ora trova una risposta: entrambi devono lasciare la scuola. Una doppia uscita che inevitabilmente cambia gli equilibri della classe e che segna un passaggio importante nella corsa verso il Serale.
Ma la puntata si concentra anche sugli altri membri della classe: non mancano le consuete classifiche, con due giudici d’eccezione chiamati a valutare le esibizioni.
Per il canto arriva Ermal Meta, mentre per il ballo c’è Oriella Dorella, étoile del Teatro alla Scala di Milano e una delle grandi eccellenze della danza italiana.
Spazio anche ai concorrenti impegnati nelle discipline sportive, con Gabriele impegnato in una nuova sfida di pugilato, mentre India e Alex proseguono rispettivamente i loro percorsi nel judo e nel pattinaggio artistico a rotelle.
Due vincitori tornano sul palco di “Amici”
In puntata Maria De Filippi torna ad accogliere anche due vecchie conoscenze della scuola di Amici. Si tratta di Gaia e di Virginio, ex allievi che hanno lasciato il segno nel talent conquistando entrambi la vittoria, seppur in edizioni diverse.
Nessuna lezione per loro: questa volta tornano sul palco per regalare al pubblico due esibizioni e presentare i loro ultimi progetti musicali.
Gaia, vincitrice nel 2020, canta Senz’allegria, il suo ultimo brano. A distanza di anni dalla sua esperienza nella scuola, la cantante ritrova il pubblico di Amici con una nuova tappa del suo percorso artistico.
Anche Virginio torna a esibirsi nel programma che lo ha visto trionfare nel 2011. Per l’occasione porta sul palco Dio nella pioggia, un brano dalle sonorità pop e latin. Un regalo gradito per gli allievi, che possono vedere due ex alunni che oggi vivono il loro sogno, ma anche per il pubblico, che ritrova due grandi concorrenti.
“Amici”, quando va in onda e dove vedere la puntata
Questa settimana Amici va in onda eccezionalmente oggi, sabato 14 novembre, a partire dalle 14.20, su Canale 5. Una variazione di palinsesto legata alle ATP Finals, che occupano la programmazione domenicale della rete.
Per chi non riuscisse a seguire la puntata in televisione, resta la possibilità di recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove sono disponibili, come sempre, anche gli appuntamenti precedenti del talent show.