Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Una rivoluzione nel cast e nel meccanismo del programma, Amici di Maria De Filippi torna con una nuova edizione che promette di tenere i telespettatori incollati allo schermo. Nuovi ingressi nel cast, materie inedite e concorrenti con personalità che lasciano il segno: la conduttrice quest’anno ha voluto fare le cose in grande, rinfrescando una trasmissione amatissima.

La prima puntata della nuova edizione di Amici, in onda domenica 11 ottobre su Canale Cinque, è un concentrato di hit da cantare e un cast di personaggi fortissimi da Ambra Angiolini ad Amadeus, senza dimenticare i volti storici dello show come Alessandra Celentano.

Il nuovo meccanismo di Amici 26

Si può rinnovare un programma cult come Amici senza snaturarlo? La risposta è sì e Maria De Filippi ci è riuscita nel migliore dei modi. Piccoli ritocchi, qua e là, che hanno consentito di portare un po’ di freschezza ad una formula decennale, senza perdere lo spirito del programma: una scuola in cui i talenti crescono e si mettono alla prova, inseguendo un sogno.

Il primo cambiamento riguarda il meccanismo del gioco e soprattutto di accesso alla scuola. I concorrenti infatti si sono esibiti al centro dello studio, dopo una breve presentazione di Maria De Filippi, ricevendo un “sì” o un “no” dalla giuria. A sceglierli, durante i casting, alcuni professionisti del settore della danza e della musica. I concorrenti scegli hanno ricevuto la maglia, in attesa di essere confermati oppure no dai professori per ottenere il banco di Amici.

Un capitolo a parte lo merita la giuria. In questa edizione i professori sono stati soprannominati “responsabili artistici”. Dietro i banconi di canto Rudy Zerbi, Samuray Jay ed Amadeus, mentre per il ballo, Maria De Filippi ha scelto Ambra Angiolini, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Assenti dunque Anna Pettinelli, Veronica Peparini ed Emanuel Lo.

Interessante anche la scelta di inserire materie nuove, come il judo, la boxe e il pattinaggio. Quest’ultima disciplina non è stata svelata del tutto nella prima puntata, ma Maria De Filippi ha anticipato di aver fatto le cose in grado con esibizioni che si svolgeranno in un palazzetto.

“Adesso noi finiamo, ma voi iniziate!”, la battuta con cui Maria De Filippi ha deciso di chiudere la puntata.

Alessandra Celentano vera queen di Amici. Voto: 8

Amici non sarebbe lo stesso senza di lei: Alessandra Celentano è, come sempre, il motore di discussioni, scontri e confronti. Battuta pronta e argomenti iconici (come il celebre “collo del piede” che commenta da diverse edizioni) l’insegnante di ballo ha rotto il ghiaccio con Maria De Filippi sin dai primi minuti della trasmissione. “Quest’estate hai trovato l’amore? – le ha chiesto Maria, prima di farle una proposta particolare -. Quest’anno ti metto sul trono senior!”. “Magari è la volta buona”, ha risposto lei, ironizzando sulla possibilità di partecipare a Uomini e Donne.

Fra un’esibizione e l’altra, la Celentano è sempre riuscita ad attirare l’attenzione, ricoprendo, come di consueto, il ruolo di insegnante inflessibile e super severa, capace di terrorizzare gli studenti. Pochi i battibecchi con Rudy Zerbi, anche questi iconici e necessari, soprattutto dopo l’addio di Anna Pettinelli, ma siamo ancora all’inizio…ci sarà tempo. Voto:8

Ambra Angiolini travolge Amici. Voto: 8

Fra le novità più interessanti di questa nuova edizione di Amici c’è senza dubbio Ambra Angiolini. L’attrice, scelta da Maria De Filippi come insegnante di danza, era quel pizzico di pepe alla trasmissione. Ambra non ha deluso le aspettative, stuzzicando Alessandra Celentano con battute e frasi ironiche, scegliendo i concorrenti con il cuore e dando una possibilità a tutti. I suoi giudizi sono intelligenti e mai scontati, proprio quello che serviva. Voto: 8

Judo e pugilato arrivano nella scuola di Amici. Voto: 7

Di sicuro è ancora presto per dirlo, ma judo e pugilato potrebbero essere la carta vincente di questa nuova edizione di Amici. Maria De Filippi ha scelto infatti di inserire all’interno del programma anche due discipline sportive ancora poco conosciute, ma con valori importanti, come raccontato proprio dalla conduttrice.

A rappresentare le discipline ci saranno però solo due concorrenti. Si tratta di due sportivi, scelti dalla produzione dello show Mediaset, che dovranno allenarsi e affrontare incontri per restare all’interno della scuola di Amici.

Il primo a entrare in studio è stato Gabriele, campione di boxe. “Il motivo per cui tu sei qua – ha svelato Maria De Filippi -, è perché ho guardato le Olimpiadi e ho visto tanti sport importanti che hanno poca visibilità. Però magari dietro hanno tanto sforzo, tanto sacrificio. Dietro però non c’è un grande giro di soldi ed è forse per questo che sono visti poco. Quindi io e tutte le persone che lavorano qui avevamo pensato di far conoscere cosa c’è dietro quella maglia”.

Per la boxe dunque Maria De Filippi ha scelto Gabriele Guido Rontani, pugile che fa parte del gruppo sportivo dell’esercito. A consegnargli la celebre maglia di amici è stato Giovanni De Carolis, il direttore tecnico della nazionale di pugilato. “Sono contentissimo che il pugilato sia qui – ha spiegato -, mi ha insegnato tanto nella vita, il rispetto per chi ti allena, per l’avversario, è una disciplina che ha tante sfaccettature”.

Poco dopo la conduttrice ha presentato India Serafini, giovane di Pomezia che pratica judo. Le arti marziali le hanno insegnato tante cose e l’hanno aiutata a superare il grande dolore per la perdita del padre. A consegnare alla giovane la maglia è stata Alice Bellandi, oro di judo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

“Il judo è stato amore a prima vista ed è stato sempre il modo migliore di esprimere me stessa – ha raccontato -, ti auguro questo di divertirti in primis e di mostrare il judo a tutti quanti perché è uno sport meraviglioso”.