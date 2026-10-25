Ufficio Stampa Mediaset Maria De Filippi

Il 25 ottobre è tornato Amici di Maria De Filippi con un nuovo appuntamento: certo, è straniante osservare le nuove discipline (la puntata si è aperta con una gara di pattinaggio), ma questo ha sempre fatto Maria: si è adeguata a un gusto televisivo che cambia in fretta. E tra detrattori e grandi affezionati, una cosa non cambia mai: l’affetto dei fan per la conduttrice. Le nostre pagelle.

La sfida tra Alex e Anthony, quanta eleganza. Voto: 8

Impossibile non lasciarsi coinvolgere dalla sfida di pattinaggio artistico tra Alex e Anthony: non siamo abituati a tutta questa eleganza. Ma è una disciplina perfetta per Amici? Chissà. Qualche detrattore c’è ancora, eppure la bravura dei due talenti che si sono sfidati sul palco è stata rimarchevole. A qualcuno convince, ad altri lascia il dubbio: per noi, portare in tv qualcosa di diverso è già un passo in avanti. Anche quando magari sembra un po’… sconnesso.

L’assenza di Ignazio e la “firma abusiva”. Voto: 7

Piero Barone ha la faccia da futuro Prof. di Amici, possiamo dirlo? Il Volo grande ospite della puntata di Amici del 25 ottobre insieme a Kledi Kadiu (praticamente uno dei simboli del programma); con Gianluca Ginoble e Piero Barone, però, mancava il terzo componente, ovvero Ignazio Boschetto. Il motivo? Presto detto: “Abbiamo lasciato a casa Ignazio. Ha la febbre, ma questo è il vantaggio di essere un gruppo, si può far tutto”.

In veste di giudici, non hanno deluso le aspettative: Saitta, alunno di canto, ha ammesso di non aver avuto paura di farsi giudicare da Il Volo, in particolare dal “siciliano” (Barone è nato a Naro, provincia di Agrigento). Quando si sono prestati al momento dell’autografo, ovviamente Barone si è concesso questa “firma abusiva” scrivendo anche quella di Ignazio. Così sono venuti insieme, e così se ne sono andati: l’assenza di Ignazio non si è sentita… o forse sì.

Ambra Angiolini, “prof supportive”. Voto: 9

Il suo urlo per sostenere Charli è arrivato a tutti, anche se per prima ad Alessandra Celentano, nelle sue vicinanze: Ambra Angiolini è tra i nuovi responsabili artistici di Amici, e decisamente piace. Perché è Ambra, un pezzo di infanzia, adolescenza, ma anche e soprattutto è attenta alle parole, è supportive, è autentica. Nel mondo c’è bisogno di più autenticità e di coraggio, lo ha detto anche Barone: ecco, Ambra rappresenta proprio questo.

Celentano già bacchettona. Ma Riccardo ci prova, voto: 10

Riccardo ha avuto la sua dose di difficoltà da affrontare dopo la sua esibizione: pillole amare da mandare giù, critiche misurate giunte da Kledi Kadiu, osservazioni da Lorella Cuccarini (nella prova di ieri, per esempio, non aveva commesso gli errori di oggi). E, anche se l’anno è appena iniziato, la Celentano è già abbastanza polemica e non si è lasciata sfuggire l’opportunità di essere un pochetto bacchettona: “‘Sti piedi non si capisce dove vanno”. Il 10 viene ampiamente conquistato dal giovane, che riconosce di avere delle mancanze, ma si dice disposto a mettersi alla prova: “Dal punto di vista tecnico ho delle mancanze, sono anche pronto a venire in sala con lei, un’ora, due ore”. Per la Cuccarini, è un grande lavoratore: si vede.

Amadeus non perde il suo tocco. Voto: 8

No, Amadeus non ha mai perso il suo tocco. Sulla Rai era praticamente Re Mida, poi il trasferimento al Nove (con l’annuncio dell’addio a giugno 2026), alla fine il ritorno in Mediaset, quasi graduale. Da responsabile artistico ad Amici, ha preso seriamente il suo ruolo, non tanto diverso da quello di Sanremo: Amadeus supporta i ragazzi nel percorso del canto. Non è lì per condannare o ostacolare, ma per accompagnare.

La punizione fa discutere, l’ultimo classificato fa le pulizie. Voto: 5

Per l’ultimo classificato di ogni settimana, ci sono delle possibili conseguenze, che naturalmente vengono scelte dai responsabili artistici. Per citarne alcune, agli alunni può essere richiesto di non usare il cellulare per sette giorni, o magari di fare le pulizie a scuola e in casetta, cosa accaduta effettivamente in puntata, quando Amadeus ha assegnato la sua punizione.

“L’ho detto all’inizio e lo confermerò fino all’ultimo giorno di Amici: non sono contro di voi, né Samurai, né Rudy”, le parole di Amadeus ad Andrea Heros. “Siete qui per imparare, fare un percorso, e personalmente non farò mai nulla per ostacolarvi nel canto, dovete cantare, continuare a imparare. L’intonazione oggi non è andata benissimo, eri stato più preciso alle prove. Non ti do nessuna penalità per il canto, così ti faccio fare le pulizie a casa e le prove, una doppia fatica”.

La fatica è sicuramente doppia, ma è sufficiente? Amici è cambiato, negli anni, a volte lentamente, a volte in modo più rimarcato: da mesi numerose indiscrezioni hanno accompagnato il talent condotto da Maria, e molte si sono rivelate fondate. Nuove discipline, nuovi responsabili artistici, e punizioni… simboliche che fanno già discutere: ora fare le pulizie in una scuola dove si dovrebbe migliorare nel canto e nel ballo è una “punizione”? Ai posteri l’ardua sentenza.

La decisione dolorosa di Samurai Jay. Voto: 9

L’aveva sospeso, gli aveva chiesto un “inedito di Erness”, e non con altre influenze, con plagi evidenti. Erness si è presentato in studio dopo l’accusa di plagio, dopo quella frase che aveva segnato il suo percorso nella scuola: “Di inedito non c’è quasi niente”. E così si è chiuso in uno studio per dimostrare il suo talento, la sua ispirazione, chi è davvero.

L’emozione non è mancata, ma nonostante la storia di Erness, la Cuccarini è stata molto diretta sulle possibili conseguenze. “C’è tanto dolo, abbastanza grave, secondo me quando si ha l’opportunità di arrivare in un posto come questo bisogna avere grande rispetto per chi ci lavora. L’inganno non mi è piaciuto, grande rispetto per un ragazzo che lavora, ma poteva arrivare qui senza un inedito”. Ancor più diretto Amadeus, che ovviamente ha puntato sull’etica: “Cosa farei io? Tu saresti fuori immediatamente”. Banco non riconfermato, in ogni caso: Samurai Jay non gli ha ridato la maglia, nonostante il dolore della scelta. In lui aveva visto un ragazzo che, lavorando molte ore, aveva poco tempo da dedicare alla musica. Ma l’opportunità gli è sfuggita tra le mani.