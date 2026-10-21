Amici 26, Samurai Jay sospende Erness: l’accusa di plagio e il provvedimento disciplinare

Samurai Jay ha deciso di sospendere la maglia di Erness: il cantante di Amici 26 avrebbe copiato alcune canzoni.

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La vicenda di Erness all’interno della scuola di Amici 26 è ormai diventata un caso. Dopo aver scoperto che il brano dell’allievo, presentato come un inedito, era in realtà la cover di una canzone spagnola, Samurai Jay ha continuato a indagare ed è ha scelto di prendere provvedimenti. Nelle ultime ore infatti l’insegnante di canto della scuola di Amici 26 ha deciso di sospendere la maglia del ragazzo.

L’accusa di plagio a Erness

La scelta di Samurai Jay non è stata presa a cuor leggero ed è arrivata dopo una lunga riflessione, come ha raccontato lo stesso artista. Qualche giorno fa, poco dopo la puntata di Amici 26, l’insegnante della scuola di Maria De Filippi aveva convocato l’allievo per un confronto.

Samurai Jay infatti aveva accusato il ragazzo di plagio e di aver presentato come sua una canzone che in realtà era una cover di Maria Becerra, artista spagnola.

“Non è un inedito – aveva detto Samurai Jay -. Stessa tonalità, stesso bpm, stesso giro armonico. Se la portavi come cover ci stava. Ma come inedito è un problema. Questa opportunità è una benedizione – aveva aggiunto, facendo notare al ragazzo quanto fosse grave la situazione -, credo che tu possa farlo e hai dei brani fighi, ma questo inedito dobbiamo fare come se non fosse mai esistito. Siamo a scuola, ci sono delle regole. Non deve capitare mai più, se no ci pigliamm collera”.

Samurai Jay sospende Erness: il provvedimento disciplinare

Nelle ore successive però la situazione è precipitata, tanto che Samurai Jay ha deciso di sospendere per una settimana la maglia di Erness. Un provvedimento disciplinare legato alla scoperta che altri pezzi del cantante sarebbero in realtà dei plagi, presentati come inediti.

“Abbiamo fatto un po’ di ascolti dei brani che hai presentato – ha spiegato il responsabile artistico di Amici 26 – e sono tutti brani che hanno come referente altri brani. Secondo me uno dei problemi principali è il tuo lavoro”.

L’insegnante ha poi provato a capire qualcosa di più su Erness. “Spiegami la tua giornata: che fai prima di venire qua?”, ha domandato.

Il ragazzo ha quindi confessato di lavorare tutto il giorno nella cucina di un bar e di avere poco tempo a disposizione per lavorare sulla sua musica, scrivendo i testi e producendo le canzoni.

“Siamo molto simili io e te, ho sentito subito una connessione – ha detto Samurai Jay, riconoscendosi nel racconto dell’allievo -. È come se avessi l’occasione di parlare al me di qualche anno fa, avendoti qui di fronte”. Ha poi affermato che ha l’impressione che Erness non goda dell’appoggio di nessuno: “Ho avuto la fortuna di avere due genitori che mi hanno tanto supportato e mi sa che a casa tua non c’è molto supporto – ha chiarito l’artista di Ossessione -. Mi dispiace sentire queste cose e ti auguro di avere la soddisfazione di dire che avevi ragione”.

Nonostante la grande empatia, Samurai Jay ha dovuto prendere un provvedimento disciplinare nei confronti di Erness.

“Non prendiamoci in giro – ha affermato -: se io ti porto in gara con degli inediti, non puoi portare dei pezzi che sono delle cover. Detto questo, prenderò un provvedimento che può sembrare drastico, ma serve a tutelare te. Visto che non hai mai avuto il tempo di capire come funziona questo lavoro, ti sospendo la maglia per una settimana.

Tutto si deciderà nella prossima puntata: “Il banco rimane lì, starai una settimana lontano da qui per farti andare in studio e farti lavorare con dei professionisti per fare un inedito che sia di Erness, con il cuore, la testa e le melodie di Erness, non di chiunque altro sia”.