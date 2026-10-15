Vita da adulti, di cosa parla il nuovo singolo di Angelina Mango

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Angelina Mango

Diventare grandi è davvero questione di età? Angelina Mango sembra avere qualche dubbio e proprio da qui parte Vita da adulti, il suo nuovo singolo in uscita oggi 16 ottobre 2026. Una canzone che parla di cambiamenti, ricordi e di quella quotidianità che, a un certo punto, acquista un peso tutto nuovo. Dopo mesi intensi a livello musicale, con importanti collaborazioni e progetti dal vivo, la cantante sceglie quindi una storia più intima per raccontare una nuova fase di sé.

Angelina Mango, un anno dopo “caramé” arriva “Vita da adulti”

La data sul calendario ha un peso preciso. Vita da adulti esce infatti il 16 ottobre, proprio un anno dopo caramé, il disco che Angelina Mango aveva pubblicato a sorpresa nel 2025. Una coincidenza voluta, tanto che è stata lei stessa a sottolinearla nell’annuncio social: “Venerdì 16 ottobre, a un anno esatto da caramé, comincia la vita da adulti”.

Prima di svelare titolo e data, Angelina aveva già lasciato qualche indizio. Sui suoi profili nei giorni scorsi erano comparsi infatti diversi scatti personali, ma anche ricordi di quando era bambina e frammenti della sua vita lontana dal palco, accompagnati da una frase decisamente eloquente: “Che fatica la vita da adulti”.

Poi è arrivato un video molto diverso dal classico annuncio discografico. Angelina è a una festa in giardino, circondata da chiacchiere, bicchieri e persone che le passano accanto. Per quasi tutto il tempo dà le spalle alla telecamera. Alla fine, però, si gira e guarda dritto nell’obiettivo: pochi secondi, nessuna spiegazione e abbastanza curiosità da far capire che qualcosa stava per arrivare.

Il singolo porta la firma della stessa Angelina Mango ed è prodotto da Michelangelo. A pubblicarlo è Latarma Records, con distribuzione Ada/Warner Music Italy.

Vita da adulti, di cosa parla il nuovo singolo

Niente manuale di sopravvivenza per grandi, naturalmente. Vita da adulti prende piuttosto quella fase in cui tutto sembra essere al proprio posto e, allo stesso tempo, ci si ritrova a fare i conti con la persona che si è diventati. Insomma: diventare grandi.

La cantante parte dalle cose più semplici e riconoscibili, quelle che finiscono per raccontare una vita meglio di tanti grandi momenti. Al centro ci sono una casa in cui tornare, il proprio cane, gli affetti e quei piccoli rituali che riempiono le giornate. Dettagli normalissimi che, crescendo, finiscono spesso per diventare quelli a cui si dà più valore.

Il passato entra nel racconto attraverso i ricordi, ma senza trasformare la canzone in un esercizio di nostalgia. Lo sguardo resta rivolto soprattutto all’oggi e a tutte quelle domande che l’età adulta si porta dietro: dove stiamo andando? Quanto siamo cambiati? E soprattutto: è davvero necessario smettere di giocare per sentirsi grandi?

La risposta sembra stare proprio nella leggerezza. Si può cambiare, assumersi nuove responsabilità e costruire i propri punti fermi senza mettere da parte curiosità e spontaneità.

Angelina Mango, da Sanremo al nuovo capitolo musicale

Vita da adulti arriva dopo un’estate intensa. A giugno aveva pubblicato Canto d’amore insieme a Marco Mengoni, ritrovato a due anni dalla collaborazione in Uguale a me, per poi dedicarsi a Nina canta nei teatri d’estate.

Nel frattempo sono passati più di due anni dalla vittoria a Sanremo con La noia, il brano che nel 2024 l’ha portata sul gradino più alto dell’Ariston. Ora il racconto cambia prospettiva. Al centro non ci sono premi o grandi traguardi, ma una ragazza che guarda ciò che ha intorno e prova a capire cosa significhi sentirsi adulta.

E forse la risposta sta proprio lì: nelle cose di tutti i giorni, quelle che da piccoli sembravano noiose e che crescendo diventano improvvisamente preziose.