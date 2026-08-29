Angèle, testo e significato del nuovo singolo Une Seule Vie

L'artista belga Angèle torna con una canzone che parla di scelte, tempo che corre e paura di perdersi. Une Seule Vie apre una nuova fase della sua musica

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Angèle

Angèle riparte da una domanda che prima o poi arriva per tutti: cosa vogliamo davvero dalla nostra vita? È da qui che nasce Une Seule Vie, il nuovo singolo della cantante belga uscito il 28 agosto e scelto come anticipazione di Instinct, il suo terzo album in studio, in arrivo il 16 ottobre 2026.

Il brano ha tutta l’energia di un pezzo pop costruito per entrare subito in testa, ma dietro il ritmo elettronico si nasconde un discorso molto più intimo. Angèle non cerca risposte facili e mette al centro proprio quel momento di confusione in cui desideri, aspettative e paura del futuro sembrano andare in direzioni diverse.

Une Seule Vie, il significato della nuova canzone di Angèle

Il significato di Une Seule Vie ruota intorno a un pensiero tanto semplice quanto difficile da ignorare: il tempo passa, le occasioni cambiano e non sempre sappiamo quale strada prendere. Angèle racconta la sensazione di trovarsi davanti a scelte che sembrano definitive, mentre dentro rimane il dubbio di stare facendo la cosa giusta.

La frase “On n’a peut-être qu’une seule vie” (“Forse abbiamo una sola vita”) diventa così il fulcro dell’intera canzone. Non suona come uno slogan ottimista, ma come una consapevolezza che porta con sé anche una certa inquietudine. Avere una sola vita significa poter inseguire quello che si desidera, ma anche convivere con la paura di sbagliare.

Nel testo c’è spazio per l’amore, ma anche per la voglia di non annullarsi dentro una relazione. Angèle mette in scena il contrasto tra il desiderio di costruire qualcosa e quello, altrettanto forte, di restare fedele a sé stessa. È un equilibrio fragile, raccontato senza drammi eccessivi, con quella leggerezza malinconica che da sempre caratterizza la sua scrittura.

Il singolo parla di tempo e indecisione

Une Seule Vie insiste soprattutto sul rapporto con il futuro. Più che una meta rassicurante, il domani diventa qualcosa capace di mettere pressione. Cosa succede quando continuiamo a pensare a ciò che verrà e smettiamo di vivere quello che abbiamo davanti?

Angèle parte da questa tensione e la trasforma in una serie di immagini molto personali. C’è la paura di lasciarsi trascinare dalle abitudini, quella di diventare una versione di sé lontana da ciò che si immaginava e, soprattutto, la difficoltà di riconoscere ciò che si vuole davvero.

Verso la parte finale il tono si fa ancora più vulnerabile. Entrano in gioco ricordi, domande sull’infanzia e zone emotive che la cantante sembra osservare con cautela. Non tutto deve necessariamente avere una spiegazione, suggerisce il brano. A volte il dubbio resta, e imparare a convivere con quell’incertezza può diventare parte della crescita.

Il testo di Une Seule Vie

Qu’est-ce que les doutes ont fait de notre vie ?

Et pourquoi on en est là aujourd’hui ?

Elle vit en vitesse de croisière, sans revenir en arrière

Sans fête, sans tise, sans danse, sans risques

Seulement l’amour pourra combler le vide

Mais moi j’ai peur de m’oublier trop vite

Il faudrait qu’on joue aux adieux

Prendre nos petites habitudes, mais

J’voudrais qu’on respire

On n’a peut-être qu’une seule vie

Tu le verras toujours dans mes yeux

J’ai besoin de brûler mes envies

Et j’sais pas c’que s’rait le mieux

On n’a peut-être qu’une seule vie

Ça suffit pas de le dire

Ah, le temps passe et on voit

Nos vies entre nos doigts

On sait même pas pourquoi

Ah, tout est perdu déjà

On devient ce qu’on veut pas

On sait même pas pourquoi

[…]

Une Seule Vie segna l’inizio della corsa verso Instinct, album che arriva dopo Brol del 2018 e Nonante-Cinq del 2021, i due progetti che hanno consacrato Angèle tra i nomi più forti del pop francofono ed europeo.