Malika Ayane, arriva il nuovo album di inediti, cicale, dopo 5 anni

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IPA Malika Ayane, il nuovo album è "Cicale"

Cinque anni possono cambiare molte cose: il modo di scrivere, di cantare e di guardare quello che ci succede intorno. Per Malika Ayane, il tempo trascorso dall’ultimo album diventa oggi la distanza da cui ripartire: il 18 settembre arriva cicale, il nuovo disco della cantautrice, anticipato dal singolo Detto tra noi.

Il titolo dell’album, apparentemente leggero e quasi estivo, racconta in realtà qualcosa di molto più complesso. La cicala è un animale che passa anni sottoterra prima di vedere la luce, abbandona la propria corazza e affronta un’esistenza difficile e brevissima, ma canta. Un pensiero da cui Malika ha trovato il punto da cui partire.

“Cicale”, il nuovo album di Malika Ayane dopo cinque anni

L’ultimo album di inediti di Malika Ayane era stato malifesto, uscito nel 2021. Cinque anni dopo, la cantautrice sceglie di tornare con un disco che già dal titolo sembra voler mettere in discussione un’idea: quella della cicala come simbolo di leggerezza, superficialità e spensieratezza.

In realtà, prima di arrivare a cantare sugli alberi, la cicala trascorre fino a diciassette anni sottoterra. Quando finalmente emerge, lascia la corazza nella quale è cresciuta e deve attraversare un percorso pieno di pericoli prima di arrivare alla sua stagione di luce.

È questa contraddizione ad aver colpito Malika Ayane. “Se pensiamo alle cicale, il primo riferimento è sempre alla superficialità, al canto estivo come un irresponsabile modo di stare al mondo. Nessuno di base sa un *** della povera cicala, ma ne parlano tutti” ha spiegato la cantante in un post social in cui racconta del nuovo album.

Quanto spesso giudichiamo ciò che vediamo senza sapere cosa c’è stato prima? Per Malika la cicala diventa una metafora, ma anche un modo per raccontare le diverse parti di sé che convivono nel nuovo progetto.

Non a caso Malika parla di cicale come di un “buon concentrato delle centoMali personalità“: tante sfumature, sensibilità e modi diversi di attraversare le cose che finiscono dentro un unico album.

“Detto tra noi”, il singolo che anticipa l’album

Prima di ascoltare cicale per intero, la cantante ha scelto di annunciare Detto tra noi, il singolo che anticipa il disco dal 4 settembre.

La storia della canzone comincia in una mattina d’inverno a Berlino. Malika Ayane racconta che stava camminando fuori dal teatro di Brecht quando ha telefonato ad Andrea Bonomo con una domanda: com’era possibile che lui e Pacifico non avessero mai fatto musica insieme?

La risposta è arrivata poco dopo a Parigi con la voglia di mettere insieme tre sensibilità diverse e vedere cosa sarebbe successo. Detto tra noi è stata la prima canzone nata da quell’incontro.

Il brano racchiude l’immagine di un mare grigio d’inverno, la luce dell’alba sulle paillettes dopo una notte trascorsa fuori e soprattutto un pensiero rivolto inevitabilmente al futuro quando qualcosa sta appena cominciando.

Malika la definisce la “lucida malinconia tipica dell’età adulta”: la sensazione che nei giorni migliori chiamiamo consapevolezza e in quelli più complicati diventa saggezza, che convive con la fiducia, con uno sguardo realistico sulle cose e con la scelta di non caricarle di aspettative.