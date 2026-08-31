Ilary Blasi verso il sì, l’addio al nubilato e la scoperta sulla vera età di Bastian

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Ilary Blasi ha fretta di ufficializzare il suo legame con Bastian Muller, sbocciato quasi quattro anni fa e diventato col tempo sempre più solido. A poche settimane dal divorzio da Francesco Totti, la conduttrice Mediaset è pronta a convolare a nozze per la seconda volta, scegliendo però una strada molto più discreta rispetto al passato. Nonostante il riserbo che circonda i preparativi, negli ultimi giorni sono emersi diversi dettagli sul matrimonio. A partire dalla data: il sì è stato fissato al prossimo 13 settembre, in Costiera Amalfitana. Il conto alla rovescia, dunque, è ufficialmente iniziato.

Ilary Blasi, l’addio al nubilato a Maiorca

A pochi giorni dal matrimonio con Bastian Muller, Ilary Blasi si è concessa una fuga a Maiorca con le sorelle Silvia e Melory, la sua manager Graziella Lopedota e alcune amiche tra cui la sua hair stylist di fiducia Alessia Solidani. Un addio al nubilato non dichiarato ma al tempo stesso quasi evidente.

“Quello che succede a Maiorca, rimane a Maiorca”, hanno scritto sui social le sorelle di Ilary prendendo in prestito – e adattandolo alle Baleari – il celebre motto di Las Vegas. Una frase che, inevitabilmente, ha contribuito ad alimentare i sospetti.

Le immagini condivise sui social raccontano giornate tra barca, sole, mare e divertimento, con la conduttrice sorridente in quella che – a quanto pare – è stata una delle ultime fughe da nubile prima del matrimonio.

A incuriosire è stata anche una delle tappe scelte dal gruppo: il Tabana, locale dell’isola frequentato anche per feste e cene organizzate in occasione di matrimoni. Un altro piccolo indizio che, sommato agli altri, rende difficile pensare a un semplice weekend tra amiche.

Del resto, il riserbo sembra essere la parola d’ordine scelta da Ilary per le seconde nozze. Nessun annuncio in grande stile, pochi dettagli lasciati filtrare e una celebrazione che si preannuncia molto diversa da quella che, oltre vent’anni fa, trasformò il suo matrimonio con Francesco Totti in un evento seguito da milioni di italiani.

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Ilary Blasi, la vera età di Bastian Muller

Intanto è emerso un dettaglio su Bastian Muller, l’uomo che ha ridato il sorriso a Ilary Blasi dopo la fine del lungo matrimonio con Francesco Totti.

A lungo l’anno di nascita di Bastian è stato erroneamente indicato come il 1987. Le pubblicazioni di matrimonio hanno invece chiarito che l’imprenditore tedesco è nato nel 1986 e ha quindi già compiuto 40 anni lo scorso marzo. È solo cinque anni più piccolo della Blasi, classe 1981.

Un particolare anagrafico certamente secondario rispetto alle nozze, ma sufficiente a riaccendere la curiosità intorno a un uomo che, nonostante la relazione con una delle presentatrici più conosciute della televisione italiana, è riuscito a mantenere una parte considerevole della propria vita lontana dai riflettori. E forse continuerà così anche dopo le nozze visto che quello tra Ilary e Bastian sarà molto probabilmente un matrimonio a distanza.

Bastian è entrato progressivamente nella quotidianità di Blasi, accompagnandola nei viaggi, nelle occasioni familiari e nelle apparizioni pubbliche, senza però trasformarsi in un personaggio dello spettacolo.

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Ilary Blasi, il matrimonio a Villa Cimbrone

Il matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller sarà celebrato a Villa Cimbrone, a Ravello, con una lista degli invitati volutamente contenuta. Gli inviti, secondo le indiscrezioni, sarebbero stati spediti soltanto recentemente e destinati a una cerchia molto ristretta di familiari e amici.

Naturalmente accanto alla sposa ci saranno i suoi tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, che hanno instaurato un ottimo rapporto con il futuro secondo marito.

Sugli altri dettagli dell’evento vige il massimo riserbo. Una scelta quasi opposta rispetto al 2005, quando il matrimonio tra Ilary e Totti diventò un vero evento mediatico, trasmesso anche in diretta tv.

Ventuno anni dopo, la Blasi sembra desiderare qualcosa di completamente diverso: meno pubblico, meno clamore e una festa riservata alle persone che fanno parte della sua vita di oggi.

E dopo il sì niente luna di miele, la 45enne tornerà subito al lavoro: il 17 settembre partirà su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello Vip.