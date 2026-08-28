Matrimonio Ilary Blasi e Bastian Muller, consegnati gli inviti: confermata la data delle nozze

Il matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller ci sarà: confermate la data delle nozze e la location

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IPA Bastian Muller e Ilary Blasi

Ormai è ufficiale: Ilary Blasi e Bastian Muller si sposeranno. Dopo settimane di mistero e tantissime ipotesi sulle nozze, gli inviti sono stati finalmente consegnati, confermando la data del matrimonio.

Ilary Blasi e Bastian Muller, svelata la data delle nozze

Ilary Blasi e Bastian Muller si sposeranno il prossimo 13 settembre. La cerimonia sarà a Ravello, nel cuore della suggestiva Costiera Amalfitana. Per la precisione a Villa Cimbrone, una lussuosa dimora storia del XI secolo affacciata sul mare, celebre per la sua Terrazza dell’Infinito, che offre una vista strepitosa sul Golfo di Salerno, e per i giardini spettacolari decorati con statue in marmo, grotte, tempietti, fontane e viali alberati.

La struttura è un esclusivo hotel a cinque stelle con camere curate nei minimi dettagli, impreziosite da affreschi sui soffitti, maioliche antiche e caminetti. All’interno dell’hotel si trovano anche un ristorante stellato e una piscina esterna.

Ilary e Bastian erano già stati a Ravello nel 2025 per un week end romantico che, con molta probabilità, era stato un sopralluogo in vista delle nozze. In quell’occasione i due avevano soggiornato proprio a Villa Cimbrone, condividendo anche scatti della vacanza su Instagram.

Molti dettagli restano ancora top secret, ma le pubblicazioni, che fissano la data delle nozze, sono state già svelate. Dunque il matrimonio di Ilary Blasi con il compagno, arrivato nella sua vita dopo l’addio a Francesco Totti, verrà celebrato a pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip che partirà, con molta probabilità, il 17 settembre.

Ilary Blasi si sposa: gli invitati, la location e il nodo Francesco Totti

La lista degli invitati non è stata ancora rivelata. Sicuramente al matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller saranno presenti i figli della conduttrice, nati dal matrimonio con Francesco Totti. Alle nozze ci saranno dunque Cristian Totti, primogenito della presentatrice, con la fidanzata Melissa Monti, ma anche Chanel Totti e la piccola Isabel. Presenti pure le sorelle della presentatrice: Melory e Silvia Blasi.

Fra i grandi assenti, ovviamente, Francesco Totti, che non ha mai commentato pubblicamente le nozze dell’ex moglie. Il calciatore è legato ormai da tempo a Noemi Bocchi, conosciuta poco dopo l’addio alla conduttrice.

D’altronde i due ex non sono rimasti in buoni rapporti. L’addio fra Ilary e Totti è stato decisamente difficile, segnato da accuse reciproche e da numerose diatribe, legate prima ai Rolex poi alla casa all’Eur della coppia.

All’inizio di luglio Ilary e Totti avevano smesso ufficialmente di essere marito e moglie grazie ad una sentenza del Tribunale Civile di Roma. In quell’occasione il giudice aveva deciso di ridurre l’assegno di mantenimento di Totti per Ilary Blasi da 12.500 a 10.900 euro al mese, tenendo conto dell’autonomia economica raggiunta dai figli della coppia, in particolare da Chanel Totti, vincitrice di Pechino Express, e da Cristian, che ha assunto la gestione della scuola calcio di famiglia.

“Il matrimonio con Bastian? – aveva spiegato qualche tempo fa Ilary, parlando del legame con l’imprenditore -. Adesso, prima di tutto, devo divorziare. Mancano ancora delle carte da firmare e poi sono libera. Per capire che tipo di matrimonio sarà devo capire i tempi, perché da quello dipende tutto, in base alla stagione cambia anche l’organizzazione”.