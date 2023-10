Si chiama Gennaro Capasso, e il suo motto è: “Gennaro non sbaglia mai”. Del resto, fa il barbiere da più di 15 anni. Dando un’occhiata al suo profilo Instagram, ha avuto l’occasione, nel corso della sua carriera e vita, di incontrare tantissimi sportivi e calciatori – spicca la foto con Cristiano Ronaldo – ma negli ultimi giorni il suo nome è enormemente conosciuto. Sì, perché è proprio lui ad avere sistemato il “ciuffo della discordia” ad Andrea Giambruno, in versione Marine.

Chi è Gennaro Capasso, il barbiere di Andrea Giambruno

Sorridente, professionale, appassionato del suo lavoro: a raccontare chi è Gennaro Capasso, è il barbiere stesso sul suo sito. Nella sua descrizione su Instagram, c’è scritto solo: Les Napolitains brand Owner. Ben pochi dettagli si conoscono della sua vita privata, perché a parlare è semplicemente il suo lavoro, che svolge da più di 15 anni con passione.

Nel corso degli anni, infatti, si è affermato come barbiere e consulente d’immagine, in grado di donare a chiunque un nuovo aspetto. Non è, però, solo un barbiere, perché si definisce anche un artista: cura ogni dettaglio del look dei suoi clienti, ed è sempre disposto ad ascoltarli. Ha collaborato con numerosi calciatori, seguendoli in giro per il mondo: in seguito, ha aperto il suo salone a Roma, all’EUR. La sua filosofia? È frutto del lavoro svolto fino ad oggi, tra sacrificio e impegno: “Gennaro non sbaglia mai”. Nel suo campo, è una celebrità, come conferma il Corriere stesso: segue personalmente il look di molti calciatori della Roma.

Le parole di Gennaro Capasso sull’incontro con Andrea Giambruno

La foto di Gennaro Capasso ha fatto “il giro del web”, come si suol dire. Nello scatto, insieme a lui, è presente Andrea Giambruno, che ha scelto di rinnovare il look e di darci un taglio, dopo quanto successo con i fuorionda di Striscia la Notizia e l’annuncio della separazione da Giorgia Meloni. Il gesto di tagliare il ciuffo è stato inizialmente accostato a una scelta di stile, di rinnovo: spesso, sono proprio le donne a decidere di cambiare look dopo la fine di una relazione. Ma ad avere aggiunto maggiori dettagli, in realtà, è stato proprio Gennaro Capasso.

“Era tranquillo come sempre, un cliente normale. Non sembrava provato”, ha svelato al Corriere della Sera. “Se dovesse cadere il mondo, a lui basterebbe fare un passo di lato per non essere toccato”. Giambruno è ormai un habitué del salone di Capasso. “Viene da noi da due mesi più o meno, è stato qui altre cinque o sei volte prima di questa”.

E, invece, per quanto riguarda il ciuffo, ha aggiunto: “Mi ha detto che glielo avevano tagliato in Mediaset ma che non gli piaceva, quindi mi ha chiesto di sistemarglielo. Andare dal barbiere è un momento privato, una sorta di confessionale. (…) Non seguo la politica, non mi interessa”. Secondo Chi, Giorgia Meloni si sarebbe blindata a casa con la figlia e “con il dolore nel cuore, ma la determinazione di sempre”. Giambruno potrà vedere Ginevra tutte le volte che vorrà, ha riportato il giornale.