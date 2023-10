Questo sarà decisamente un giorno da dimenticare per Andrea Giambruno. D’altronde le disgrazie non arrivano mai da sole e, dopo essere stato scaricato dalla sua compagna dopo dieci anni insieme – e aver così perso i privilegi derivanti dall’essere il compagno della donna più potente del Paese – il giornalista dal grande ciuffo rischia adesso di ritrovarsi senza lavoro. Indiscrezioni dicono, infatti, che Mediaset abbia in progetto di “farlo fuori”…

Giambruno via da Mediaset?

Oggi, venerdì 20 ottobre, Andrea Giambruno non condurrà, come al solito, il talk show pomeridiano di Rete 4 Diario del giorno, al suo posto ci sarà la collega Manuela Boselli. Il motivo ufficiale è la presenza del giornalista agli Stati Generali su cammino e turismo sostenibile a Pavia, ma le vere ragioni sembrano altre. E sono le stesse che, probabilmente, hanno spinto Giorgia Meloni a lasciare il suo First Gentleman con un post su Instagram.

L’assenza del conduttore dal suo programma si protrarrà per l’intera settimana almeno, ma forse alla fine Giambruno su Rete 4 non ci tornerà più. Indiscrezioni dicono che Mediaset sia intenzionata a farlo fuori dalla rete. Dagospia parla di un “regolamento dei conti dei fratelli Berlusconi” come ripercussione ai passati screzi tra la premier e il defunto Silvio. Sembra che ci sia Piersilvio in persona dietro il progetto di licenziamento. Il direttore è sempre più implacabile e lo avevamo già visto con la cacciata a Barbara D’Urso (che adesso è pronta a togliersi i sassolini dalle scarpe a Belve).

I fuorionda che hanno fatto traboccare il vaso

Ad aver avuto un forte peso nella decisione di Mediset, sarebbero stati gli imbarazzanti fuorionda diffusi da Striscia la notizia hanno avuto il loro peso. L’ultima figuraccia di Andrea Giambruno (ma non la prima) è arrivata qualche giorno fa, quando Striscia la notizia ha mostrato dei filmati in cui il giornalista importunava la collaboratrice Viviana Guglielmi.

“Tu sei aperturista?” chiede volgarmente Giambruno a Guglielmi, con la mano posizionata sulla patta. “Lo sai che io e (nome omesso, ndr) abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu, però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome, anche le foursome con (altro nome omesso, ndr)”. Parole inaccettabili anche durante un fuorionda.

Parole, inoltre, che potrebbero costare l’intera carriera all’autore di programmi giornalistici di successo come Quinta Colonna, Matrix, Mattino Cinque e Stasera Italia. Proprio adesso che era riuscito a conquistare una posizione in primo piano. La fortuna è una dea dispettosa, un giorno ti dà tutto e il giorno dopo tutto ti toglie. E così, all’improvviso, Andrea Giambruno diventa single e, forse, anche disoccupato. “Giornalista. Volto Mediaset. Papà di Ginevra. Compagno di Giorgia”: così si presentava sul suo profilo Instagram. Adesso gli toccherà rivedere anche la bio.