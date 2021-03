Game of Games: Simona Ventura è un uragano, Fico esilarante con Elettra

editato in: da

Simona Ventura in forma con Giovanni Terzi

Si è alzato il sipario sulla primissima puntata di Game of Games – Gioco Loco, il nuovo game show che anima la prima serata di Rai 2 che ha visto il ritorno in tv dell’amatissima Simona Ventura. La Super Simo nazionale ha preso le redini di una bella novità nel palinsesto televisivo italiano, un format ideato da Ellen DeGeneres e già di grandissimo successo in USA e altri Paesi del mondo.

Energica e vulcanica come sempre, la Ventura sin dai primi minuti del programma è stata una vera forza della natura immersa nel nuovissimo studio, curato nei minimi dettagli. Arioso e spazioso, con scenografie che ricordano moltissimo i luna park ricchi di giochi, giostre e luci. La conduttrice ha fatto un ingresso scoppiettante tra decine di grandi palloncini che rimbalzavano qua e là, scegliendo tra l’altro un look chic ma adatto ai ritmi frenetici del game show.

Simona Ventura è apparsa splendida in tailleur azzurro con alcuni particolari che hanno decisamente fatto la differenza. A far da contrappunto alla semplicità della t-shirt bianca indossata sotto la giacca, le decorazioni glitter del bavero ma soprattutto un grande e scintillante “SIMO” ricamato a ridosso della tasca destra. Insomma, dalla Super Simo non avremo potuto aspettarci che un inizio unico in tutti i sensi, anche per quanto riguarda l’outfit.

La conduttrice si è lasciata definitivamente alle spalle il brutto periodo che ha vissuto a causa del Covid-19, con la preoccupazione per i propri cari e per il suo amato compagno Giovanni Terzi, anche lui colpito dal virus. Super Simo ha dovuto mettere in pausa la sua vita ma anche tutti i suoi progetti lavorativi, ma è tornata alla carica e in formissima.

Non ha perso tempo l’amata Super Simo e il gioco è entrato subito nel vivo, con prove via via sempre più difficili che hanno messo a dura prova le conoscenze, ma soprattutto le abilità dei VIP in gara. Sì, perché in Game of Games ogni concorrente sceglie un VIP come suo “campione”, mandandolo allo sbaraglio al proprio posto. Questa puntata d’esordio del game show ha visto la partecipazione di Raffaella Fico, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Ignazio Moser, Massimiliano Rosolino e Nicola Ventola.

E tra tutti questi VIP non sono passate inosservate le splendide Raffaella Fico ed Elettra Lamborghini, che hanno gareggiato l’una contro l’altra in più round. Le “power girls”, come le ha ribattezzate Super Simo, si sono distinte per la loro indiscussa e prorompente bellezza, ma soprattutto per la simpatia e l’ironia. Alle due vulcaniche ospiti è toccata persino una prova ispirata a “Il tempo delle mele”. Che dire, per Simona Ventura è stato un inizio col botto!