Viviana Guglielmi è una giornalista di Mediaset, balzata agli onori della cronaca per via di uno spiacevole fuorionda con Andrea Giambruno

Fonte: Getty Images Chi è la giornalista dello spiacevole fuorionda con Andrea Giambruno

Andrea Giambruno, giornalista e conduttore televisivo nonché compagno (o marito?) del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è finito al centro delle polemiche. Sì, un’altra volta. Ma in questo caso ha trascinato con sé anche una giovane collega, la giornalista Viviana Guglielmi con lui nello studio di Diario del giorno, rubrica nata in seno al TG4 e in onda dal lunedì al venerdì alle 15.30. Un fuorionda mostrato da Striscia la Notizia ha scatenato il putiferio e lei, la Guglielmi, si è ritrovata fatalmente protagonista di una vicenda alquanto spiacevole.

Chi è Viviana Guglielmi, la giornalista di Mediaset

Classe 1977, Viviana Guglielmi è un volto noto e amato dal pubblico di Rete 4. Negli ultimi anni ha condotto il TG sul quarto canale, informando il pubblico durante l’emergenza Covid e su tutti i temi di politica e attualità, guadagnandosi il rispetto e la stima dei telespettatori.

Nata a Sanremo ma cresciuta a Bergamo, la Guglielmi si è laureata in Scienze della Comunicazione per poi iscriversi all’Albo dei Giornalisti della Lombardia nel 2009. Da quel momento non ha mai smesso di fare la giornalista, muovendo i primi passi in televisione occupandosi principalmente di intrattenimento e sport. Quest’ultimo ha sempre ricoperto un ruolo importante nella sua vita, per sua stessa ammissione: “Sono appassionata di sport. Da ragazzina facevo i campionati regionali di nuoto, stile libero. In tv non perdevo una puntata de La Domenica Sportiva. E mi dicevo: ‘Un giorno mi piacerebbe condurre un programma di calcio'”, ha raccontato in un’intervista rilasciata al Corriere nel 2015.

Dopo aver condotto il programma Azzurro Italia su Antennatre, dal 2010 la giornalista è approdata a Telelombardia con il contenitore di informazione Happy Hour, ma non sono stati i suoi unici impegni sul piccolo schermo: possiamo menzionare Inter Channel, Sistal TV, infine Gazzetta TV e TGCom24. Nel frattempo ha anche collaborato con diverse testate giornalistiche, tra le quali Il Giornale e la rivista Style.

Sempre nell’intervista rilasciata al Corriere, la Guglielmi ha dichiarato che il suo modello è Candido Cannavò, storico direttore de La Gazzetta dello Sport scomparso nel 2009 all’età di 78 anni. “Mi sono nutrita dei suoi editoriali, dei suoi libri – ha ammesso -. Lo vedevo in tv e dicevo: ‘Quello è lo stile giusto, compassato e profondo, mai sopra le righe, mai una parola fuori luogo‘”.

Il fuorionda con Andrea Giambruno a “Diario del giorno”

Una carriera di tutto rispetto per una giovane giornalista che ha ancora tanto da dare nella sua professione. È spiacevole pensare che il suo nome non sia balzato agli onori della cronaca per il suo talento o il suo lavoro, bensì per un fuorionda mostrato da Striscia la Notizia e che la vede protagonista insieme al collega Andrea Giambruno, noto in primis per essere il compagno della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

In una nuova rubrica a lui dedicata – Il Giornalino di Giambrunasca -, il TG satirico di Antonio Ricci ha fatto un excursus di gaffe e proverbiali scivoloni che ormai sono diventati pane quotidiano per il giornalista (e i telespettatori), ma il video del fuorionda ha aggiunto ulteriore carne al fuoco. Dapprima Giambruno si lamenta delle critiche rivolte al suo “ciuffo” con epiteti non proprio felici, poi comincia a rivolgersi alla collega, in quel momento seduta alla scrivania a occuparsi dei fatti propri.

Esordisce con “L’unico giudizio che conta per me è quello della Viviana”, poi passa ad apprezzamenti sul colore dell’abito della Guglielmi in una escalation di complimenti dal retrogusto di avances: “Sei di un livello superiore”, “Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuto prima?”, tutto condito da una pacca sulla spalla e da una carezza sui capelli. Un atteggiamento che ha fatto storcere il naso a molti, considerato poco consono a un contesto professionale come quello del contenitore di Rete 4. La Guglielmi, a giudicare dalle immagini, ha semplicemente mostrato un certo imbarazzo (e come darle torto).