I fuorionda di Striscia La Notizia, il primo stop di Andrea Giambruno a Diario del giorno e l’addio di Giorgia Meloni su Instagram. Un susseguirsi di eventi che hanno portato alla sospensione del giornalista dal suo programma di approfondimento, che ora non conduce per almeno una settimana. La decisione sarebbe stata presa di comune accordo con l’azienda, che sta valutando attentamente quale sia la giusta strada da imboccare per scongiurare il danno d’immagine e proteggere tutte le persone coinvolte.

Il comunicato di Mediaset

“Si profila meglio il quadro della situazione del caso Giambruno. Nel susseguirsi delle versioni, a fine giornata Mediaset rompe il silenzio e informa che Andrea Giambruno, in accordo con la direzione di testata, ha deciso di auto-sospendersi per una settimana dalla conduzione di Diario del giorno su Retequattro”, si legge nella nota aziendale, dopo che un portavoce Mediaset aveva riferito all’Ansa che la Rete stava valutando la possibilità di procedere per violazione del codice etico e, conseguentemente, considerare l’ipotesi del licenziamento.

Una serie di eventi a cascata, questi, che sono seguiti alla trasmissione di preoccupanti fuorionda tratti da Diario del Giorno da parte di Striscia la Notizia nei quali Andrea Giambruno si rivolgeva alla collega Viviana Guglielmi con espliciti riferimenti sessuali. Da qui, probabilmente, l’addio di Giorgia Meloni che ha però specificato come le loro strade si fossero divise da tempo, e la decisione di auto-sospendersi dalla guida del programma. C’è però chi parla di uno strappo definitivo con Mediaset, anticipato da Dagospia, che apre le porte alla risoluzione del contratto.

La sospensione annunciata da Lapresse prevede comunque due strade. A quella meno drastica del licenziamento oppone quella più morbida dell’aspettativa, mentre Striscia La Notizia avrebbe in mano altri video da mandare in onda e che sarebbero ben più compromettenti di quelli che abbiamo già visto. Le nuove clip andrebbero così ad aggiungersi a quelle già viste, oltre che alla raffica di gaffe messe a segno fin dalla prima puntata del programma: dalle considerazioni sugli stupri di gruppo fino alla transumanza, con la quale aveva definito il delicato argomento del fenomeno migratorio.

Chi sostituisce Andrea Giambruno

Intanto, la guida di Diario del Giorno è passata nelle mani di Luigi Galluzzo, che conduce per almeno una settimana. Il suo sostituto è un giornalista di grande esperienza e volto Mediaset da moltissimi anni. È stato infatti conduttore di TgCom24 per un decennio ma ha ricoperto il ruolo di giornalista di Studio Aperto e del Tg 4.

Alla sua attività giornalista affianca quella di scrittore. Nel 2021 ha infatti pubblicato il suo primo romanzo, I giusti e i peccatori, mentre nel 2023 è uscito il suo nuovo lavoro, L’estate di Sicari. Nato in Sicilia nel 1964, sulla sua vita privata non si hanno molte informazioni e non sappiamo se sia sposato o no. Intanto, ha preso in mano la conduzione di Diario del Giorno dopo lo stop di Andrea Giambruno, assicurando continuità al pubblico, disorientato dagli ultimi avvenimenti.

Dopo i fuorionda di Striscia La Notizia, la Premier Giorgia Meloni è intervenuta su Instagram per mettere la parola fine sulla sua storia d’amore con Andrea Giambruno. Non è stato che l’ultimo atto di una situazione che si era incrinata da tempo. Pare infatti che i due fossero divisi da un po’, nonostante lui parlasse di matrimonio proprio a pochi giorni dall’addio.

Le parole di Simona Branchetti

A parlare di Andrea Giambruno è stata anche la collega Simona Branchetti, che sarebbe particolarmente vicina a lui poiché sua amica e collega da 10 anni. Queste le sue parole a Repubblica: “In azienda si sa che è un burlone, un ragazzo sopra le righe, che utilizza espressioni colorite. Nessuno si è scandalizzato nel vederlo scherzare con le ragazze della sua squadra. Da qui a creare un mostro ce ne corre. Detto questo, quelle frasi sono volgari e inappropriate“.

La giornalista di Morning News si è soffermata anche sulla sua relazione con Giorgia Meloni: “Loro pubblicamente hanno sempre mostrato grande rispetto reciproco perché comunque si vogliono bene. In più la premier ha sempre detto che Andrea è un padre eccezionale”. E ancora: “Dalla bocca di Giambruno non è mai uscita una sola parola sulla sua famiglia. In questo è di un rigore incredibile, credo lo facesse per proteggere la loro storia. Certo, noi lo avevamo avvertito che esporsi in video era una scelta rischiosa, ma lui ha sempre difeso il suo lavoro e il diritto a esercitarlo”.