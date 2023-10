Fonte: IPA Giorgia Meloni ed Elly Schlein faccia a faccia: look a confronto

Lui è il First Gentleman d’Italia, lei è il Presidente del Consiglio. La storia d’amore tra Andrea Giambruno e Giorgia Meloni è sempre stata sotto i riflettori. Ma, quando si è così tanto esposti, non è facile gestire la fama: del resto – e non è un mistero – Giambruno è stato spesso al centro delle polemiche negli ultimi mesi. A incuriosire, però, è il suo legame con la Meloni: al di là della politica, l’amore. Soprattutto, le nozze. Che non si sono mai tenute.

Andrea Giambruno, il legame con Giorgia Meloni

Quando due persone stanno insieme a lungo, viene spontaneo – purtroppo, aggiungiamo noi – fare domande scomode. Il primo figlio, per esempio, o ancora quando si celebrano le nozze. E quando quei nomi sono così in vista, come quelli di Andrea Giambruno e Giorgia Meloni, sembra quasi che tutto debba essere etichettato come “lecita” curiosità. Ma non è così.

In un’intervista al settimanale Chi, Giambruno ha provato a raccontarsi, a metterci la faccia e togliersi l’armatura di dosso. Non solo il “compagno di”, ma un giornalista e autore televisivo, volto di Mediaset, papà di Ginevra. E First Gentleman d’Italia. “Più mi criticano e più resto qui a fare il mio lavoro. Faccio il giornalista, so fare solo questo. E non ricevo consigli né ordini da nessuno. Se poi alcuni colleghi in mala fede pensano che io prenda ordini da Giorgia, sono fatti loro”. No, Giambruno non “prende ordini” dalla compagna: “Sono libero e la mia compagna non si sognerebbe mai di intromettersi in quello che faccio”. Come, del resto, dovrebbe essere.

Le nozze mai celebrate

In ogni caso, il loro legame va ben oltre il conformismo, contrariamente a quello che potrebbero pensare in molti. Prendiamo come esempio le nozze mai celebrate. Giambruno, infatti, è il compagno di Giorgia Meloni, e non il consorte. A proposito del matrimonio, nel corso dell’intervista, ha detto: “Finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo. Lo faremo quando ci andrà. Oppure ci siamo già sposati e non l’abbiamo detto a nessuno”.

La storia d’amore tra Andrea Giambruno e Giorgia Meloni

Come si sono conosciuti Andrea Giambruno e Giorgia Meloni? Come è nata la loro storia d’amore? Il primo incontro esattamente 9 anni fa, nel 2014, nel dietro le quinte di una trasmissione Mediaset dove Giambruno era autore. Un’ospitata politica, un colpo di fulmine, come nei romanzi. “Di lei mi colpì oltre l’aspetto fisico, l’intelligenza e avevo sentito che Giorgia era diversa da come poteva apparire. Ha una femminilità con una sua parte fragile, è un essere umano con una propria sensibilità, una propria dolcezza. Non è un robot”, aveva raccontato Giambruno al Corriere della Sera.

Il corteggiamento è stato serratissimo. E, alla fine, ha portato i suoi frutti: ancora oggi, sono una coppia solidissima e sono diventati genitori di Ginevra. E il loro amore – ed è bene ricordarlo – non si basa su opinioni simili. Sì, perché, per esempio, Giambruno non è credente e ha ammesso di votare per la sinistra, oltre ad avere idee diverse rispetto alla Meloni sui diritti LGBTQIA+. Ma niente nozze. Almeno per ora.