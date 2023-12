Andrea Giambruno a Mediaset dopo lo scandalo: “Voglio condurre”. Le opzioni sul tavolo

Dopo lo scandalo raccontato da Striscia la Notizia e un lungo periodo di silenzio, Andrea Giambruno torna a parlare. Nonostante i fuorionda de Diario del giorno che hanno inevitabilmente minato la sua immagine pubblica e privata, pare che l’ex marito di Giorgia Meloni voglia tornare a Mediaset da protagonista, riprendendosi il ruolo di conduttore di uno dei programmi di punta della rete.

Andrea Giambruno a Mediaset: “Voglio condurre”

Non sono stati mesi facili per Andrea Giambruno, che dopo i fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia in cui il conduttore si è lasciato andare ad apprezzamenti sul colore dell’abito della collega Viviana Guglielmi per poi continuare con frasi come “Sei di un livello superiore”, “Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuto prima?”, ha dovuto rivedere gran parte della sua vita. Il silenzio forzato, l’autosospensione da Mediaset e la fine della storia d’amore con Giorgia Meloni hanno di fatto modificato l’immagine pubblica di uno dei volti più conosciuti di Rete 4. Immagine che, anche nel privato, nonostante il silenzio ha continuato a stare sotto i riflettori, soprattutto rispetto alla sua ormai ex relazione con la premier. Tra il post di annuncio della rottura da parte di Meloni, i dettagli della separazione dei due e i rumors di Fabrizio Corona secondo cui in realtà non si sarebbero mai lasciati, per Giambruno sembra non esserci mai stata una vera e propria pausa dalle polemiche.

Dopo tanto silenzio, ora Andrea Giambruno pare, almeno dal punto di vista lavorativo, voler riprendere in mano la sua vita tornando in rete da protagonista, rimediando al danno d’immagine con cui ha dovuto fare i conti negli ultimi mesi e scollandosi dal ruolo di autore del programma Diario del Giorno di cui prima era padrone di casa. Secondo Il Fatto Quotidiano, infatti, il conduttore avrebbe chiesto ai vertici di Mediaset di tornare davanti alle telecamere proprio in qualità di conduttore. Per quale programma? “Voglio condurre il Tg4 delle 19 o Studio Aperto” avrebbe richiesto Giambruno.

Le possibilità di conduzione per Andrea Giambruno

Tg4 e Studio Aperto sono due strisce importantissime per la rete Mediaset: programmi seguitissimi, che aiuterebbero Giambruno a riabilitare il suo nome come giornalista e a proseguire la sua carriera. Nessuna possibilità di una conduzione del Tg5 in prima serata, considerato off limits. Non resta che capire se la rete accoglierà la richiesta dell’ex conduttore, di cui Pier Silvio Berlusconi sarebbe già stato informato.

Una scelta non scontata e per nulla semplice, considerando che, tra i vari scivoloni televisivi riportati dal programma di Antonio Ricci in una rubrica a lui dedicata – Il Giornalino di Giambrunasca, le critiche rivolte al suo “ciuffo”, i commenti a Viviana Guglielmi e la fine da prima pagina del suo rapporto con Giorgia Meloni, riprendere Andrea Giambruno potrebbe rivelarsi un danno di immagine per Mediaset, che aveva rimosso il giornalista senza un provvedimento disciplinare. Le varie opzioni sul tavolo sono ancora da valutare, ma quel che è certo è che Giambruno è stanco di stare a casa, e non si accontenta di un ruolo nelle retrovie.