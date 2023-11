Era tutta una finta. La premier Giorgia Meloni e il giornalista Andrea Giambruno stanno ancora insieme. Almeno stando a quanto afferma Fabrizio Corona sulla sua rivista di gossip Dillinger News. Lo scoop è stato lanciato sulla pagina Instagram della testata, ma al momento non è arrivata nessuna conferma dai diretti interessati.

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno ancora insieme?

Avremmo potuto saperlo già ieri, ma un bug di Meta ha costretto il team di gossippari di Dillinger News, diretti dal paparazzo senza peli sulla lingua Fabrizio Corona, a rimandare lo scoop. Oggi, la notizia bomba è arrivata: la premier non è single e il ciuffo più chiacchierato del giornalismo italiano non è stato lasciato. Dicono che Giorgia Meloni e Andrea Giambruno non si siano mai lasciati davvero.

La testata scrive: “Nella giornata di mercoledì, Fabrizio Corona si è recato a Roma e ha incontrato fonti vicine agli ambienti che muovono la politica (nessuna precisazione su tali fonti, ndr) e che hanno assicurato che la storia tra il Presidente del Consiglio e l’ex ciuffo giornalista Giambruno non è mai finita”. Sarebbe dunque stata una mossa di propaganda, per allontanare la Premier dalle gaffe del compagno agli occhi dell’opinione pubblica.

“Ovviamente – continua Dillinger News – il Presidente del Consiglio ha una vita complicata, manca spesso da casa, dorme spesso a Palazzo Chigi, ma quando rientra nella sua dimora romana, trova i suoi cari, sua madre e soprattutto Giambruno”. Non solo stanno insieme, ma continuano anche la convivenza dunque: “Non se ne è mai andato via di casa e oltre a fare l’autore gestisce insieme alla tata la sua bambina”.

Che la piccola Ginevra continuasse a passare del tempo con il papà non c’era alcun dubbio. Nel messaggio in cui ha annunciato la separazione, Meloni stessa ha ribadito l’intenzione di continuare a essere una famiglia, proprio per il bene della bambina, oltre per rispetto degli anni felici trascorsi assieme al compagno. Che, però, nulla fosse cambiato di certo non ce lo si aspettava. Sempre che la notizia di Corona sia veritiera.

Oppure continua solo la convivenza

C’è un’altra opzione però, che si piega al detto secondo cui la verità si trova sempre nel mezzo. Nelle parole dell’ex di Nina Moric, potrebbe essere qualcosa di fondato. Poco tempo fa, il giornalista Alberto Dandolo nella rubrica Forse non tutti sanno che sul settimanale Oggi su Meloni e Giambruno aveva scritto: “I due continuerebbero ad avere una comunicazione cordiale e tenera, non soltanto per amore della figlia Ginevra”.

Si ci riferisce anche a una mai interrotta convivenza per questioni familiari, per evitare che la figlia debba spostarsi da un’abitazione all’altra e possa restare serena nella casa in cui è cresciuta. Dandolo afferma anche che Giambruno sarebbe disposto a tutto “per farsi valere legalmente su quelli che considera dei pretestuosi attacchi mediatici” riferendosi, naturalmente, ai video di Striscia la notizia che lo ritraggono in atteggiamenti molesti nei confronti di una collega.

E la firma di Oggi aggiunge che Giorgia Meloni “cerca di contenerlo e rassicurarlo”, roba che non ci si aspetterebbe da un’ex compagna delusa e umiliata. Infine, il giornalista si domanda: “Che sia stata solo una questione di opportunità politica?” Con parole meno crude e più eleganti, è la stessa questione discussa da Corona, che, però, lui più che come interrogativo pone come certezza.