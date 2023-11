Fonte: IPA/Getty Images Giorgia Meloni, 10 power look che hanno fatto la storia (cosa si cela dietro il suo stile)

Andrea Giambruno è stato al centro della tempesta mediatica più rivelante degli ultimi mesi. L’ex compagno di Giorgia Meloni, infatti, è stato protagonista di un servizio di Striscia la Notizia che ha fatto molto scalpore. Il tg satirico, infatti, ha trasmesso dei fuorionda del giornalista, da cui sono dipese delle importanti conseguenze. Infatti, il giorno dopo la premier italiana ha confermato con un post social la rottura della sua relazione con Andrea Giambruno. Il giornalista si è visto anche sospendere da Mediaset il suo posto come conduttore di Diario del giorno.

La bomba è stata lanciata da Antonio Ricci, che, di recente, ha deciso di svelare i retroscena dello scoop degli ultimi mesi.

Antonio Ricci svela i retroscena del Caso Giambruno

Striscia la Notizia ha messo in onda i video compromettenti, che avevano come protagonista Andrea Giambruno. Dopo la pubblicazione dei filmati, molte sono state le congetture a riguardo, che tiravano in mezzo anche Pier Silvio e Marina Berlusconi. Di recente, Antonio Ricci è stato intervistato dal programma Un giorno da pecora, in onda su Rai Radio 1, come riportato da Il Giornale. In quest’occasione il padron del famoso tg satirico ha svelato alcuni retroscena sui fuorionda che hanno interessato tutta l’Italia.

In particolare, il regista ha spiegato il ruolo di Mediaset in tutto questo polverone: “Striscia è una coproduzione tra Mediaset e me e la trasmissione non deve commettere reati. Loro possono essere informati come produttore, ma si tratta di non far sapere cosa succede, perché avrebbero provato a intervenire”. Antonio Ricci ha confermato, quindi, la versione di Pier Silvio Berlusconi, svelando il metodo utilizzato per non far sapere alla produzione che questo servizio sarebbe stato mandato in onda: “Ho un foglietto su cui era scritta un’altra notizia. Un bel servizio di Luca Abete che poteva comunque stare lì”.

Il regista ha confermato che, in ogni caso, avrebbe trasmesso quei fuorionda, vista la grande libertà di cui gode: “Io lo avrei comunque mandato in onda, perché nei miei contratti c’è libertà totale, ma non volevo vedere scene di gente che si butta per terra e non voglio arrivare a dire che lo faccio per una questione di principio, non mi piace”.

Caso Giambruno: Antonio Ricci pentito?

Antonio Ricci ha deciso di mandare in onda i video compromettenti di Andrea Giambruno, scatenando una serie di reazioni a catena. Il volto noto della televisione italiana, però, non si è pentito della scelta e non considera la sua trasmissione una rovinafamiglie: “Non esiste il rovinafamiglie, le famiglie si rovinano da sole e poi si dà la colpa all’evidenziatore che non rovina niente”.

Al contrario, il regista è convinta di aver rafforzato il giornalista e di aver fatto un favore alla premier italiana: “Mi deve ringraziare perché, secondo me, le ho fatto una bella alzata per poter uscire da una situazione. Una cosa del genere non l’avevo mai vista”.

Infine, Antonio Ricci ha detto la sua sui criticati atteggiamenti dell’ex compagno di Giorgia Meloni: “Intuivo, sapevo che nelle redazioni, me lo avevano raccontato delle giornaliste, succedessero cose del genere. Per noi a Striscia, dove il rispetto per le veline è santo, una cosa del genere sarebbe un orrore da vedere”.