Sul caso Giambruno è intervenuta anche Marina Berlusconi, che dopo le ricostruzioni apparse sui giornali ha voluto chiarire i rapporti con la Presidente Giorgia Meloni. Ne ha parlato con Bruno Vespa per la presentazione del libro Il rancore e la Speranza, ribadendo, proprio come aveva fatto il fratello Pier Silvio qualche giorno fa, che non c’è stata alcuna macchinazione della famiglia Berlusconi per colpirla nella sua sfera privata.

Marina Berlusconi, il chiarimento sui rapporti con Giorgia Meloni

“In questi giorni ho letto e sentito di tutto: retroscena inventati di sana pianta, ricostruzioni totalmente prive di senso logico e spesso anche contraddittorie. La verità è una sola: stimo molto Giorgia Meloni. La trovo capace, coerente, concreta. La apprezzo sul piano politico e la apprezzo molto anche come donna, ancor più in questi giorni”, ha dichiarato Marina Berlusconi a Bruno Vespa in occasione della presentazione del libro Il rancore e la Speranza, in uscita per Mondadori/Rai Libri a inizio novembre.

Vespa ha chiesto a Marina Berlusconi il suo giudizio su Giorgia Meloni e il suo governo, anche a proposito delle tensioni di cui si è scritto in questi giorni tra la sua famiglia e la presidente del Consiglio a proposito della vicenda Giambruno. Nelle sue parole è chiara l’empatia verso Meloni e non ha bisogno di smentire in modo evidente i presunti interventi della famiglia Berlusconi nell’uscita dei fuorionda a Striscia La Notizia.

Un rapporto forte quello tra le due donne di potere, che parte da lontano e che si è diventato più solido dopo la morte di Silvio Berlusconi: “Quando mio padre è scomparso ho sentito la sua vicinanza alla nostra famiglia e di questo sono grata a Giorgia Meloni”.

La telefonata di Pier Silvio Berlusconi a Giorgia Meloni

Nei giorni scorsi anche Pier Silvio Berlusconi era intervenuto sul caso dei fuorionda che vedevano Andrea Giambruno protagonista diffusi da Striscia La Notizia. In molti infatti hanno letto nella mossa del tg satirico l’intento della famiglia del Cavaliere di “indebolire” la presidente del Consiglio, proprio come lei aveva scritto su Instagram quando ha annunciato la fine della relazione con l’ormai ex compagno.

L’imprenditore ha telefonato alla premier venerdì e si è detto “molto dispiaciuto” per la messa in onda dei video e dei vocali di Giambruno. “Non ne sapevo nulla, altrimenti ti avrei avvisata – avrebbe assicurato a Meloni l’amministratore delegato di Mediaset – Antonio Ricci ha libertà assoluta, il che lo rende ingovernabile anche per noi”.

Pier Silvio avrebbe anche aggiunto che cercherà di fermare gli altri fuorionda dell’ormai ex compagno della presidente del Consiglio, ritenuti da diverse fonti ancora più sgradevoli dei precedenti. Anzi, pare che l’imprenditore abbia ottenuto qualche rassicurazione dallo stesso Antonio Ricci, che ha lasciato intendere che metterà nel “reparto ghiaccio” del suo frigo eventuali altri materiali su Giambruno.

Nel frattempo il giornalista ed ex compagno di Giorgia Meloni è stato anche segnalato all’Ordine dei Giornalisti: “Andrea Giambruno dispiaciuto per l’imbarazzo e il disagio creato con il suo comportamento, ha concordato con l’azienda di lasciare la conduzione in video del programma ‘Il diario del giorno’, di cui continuerà a curare il coordinamento redazionale”.