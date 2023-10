La decisione su Andrea Giambruno da parte di Mediaset è attesa in tempi rapidi. Dopo i fuorionda condivisi da Striscia la Notizia e l’annuncio di Giorgia Meloni sulla fine dell’amore, Mediaset non è rimasta indifferente. La decisione di autosospendersi, presa in accordo con la Rete, è stata solo il primo passo: al vaglio si stanno valutando le possibili violazioni del Codice Etico.

Andrea Giambruno, la decisione di Mediaset è vicina

Lo fa sapere l’Ansa: su quanto accaduto nei fuorionda di Striscia la Notizia, Mediaset sta vagliando tutte le possibilità. Andrea Giambruno, giornalista e conduttore del Diario del Giorno su Rete4, dopo i video condivisi in diretta da Antonio Ricci, si è ritrovato a fronteggiare una tempesta mediatica. Non si è fatta attendere la decisione di Giorgia Meloni: mediante annuncio social, ha posto fine alla loro relazione. Così ha intenzione di fare Mediaset: una scelta in tempi brevi, per evitare di intaccare l’immagine aziendale.

Sono molti gli aspetti al vaglio, connessi all’articolo 8 del Codice Etico. “Il Gruppo Mediaset rifiuta ed esclude ogni forma di sfruttamento dei lavoratori, salvaguarda gli stessi da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento lesivo della persona e/o discriminatorio posto in essere in base a sesso, età, razza, lingua, nazionalità, religione, condizioni personali e sociali, orientamento sessuale, opinioni politiche e sindacali”.

Allo stesso tempo – l’articolo è piuttosto chiaro – tutti i dipendenti di Mediaset devono lavorare e impegnarsi per prevenire qualsiasi atto di discriminazione, comportamento lesivo della dignità altrui. Andrea Giambruno rischia molto: nel caso in cui fosse confermata la procedura disciplinare, riceverebbe una lettera di contestazione. In seguito, al termine dell’iter, potrebbe essere sanzionato o licenziato.

Intanto, Giambruno è stato descritto come una persona “incontrollabile” dai colleghi. “Il vero errore è stato affidargli una conduzione in diretta”, riportano voci di corridoio. “Quando l’abbiamo saputo in tanti abbiamo pensato: com’è possibile che una scaltra come Meloni, che sicuramente conosce bene anche il carattere del suo uomo, sia d’accordo con una scelta del genere?”.

Retroscena e dettagli sui fuorionda di Striscia la Notizia

Come sempre in questi casi, rielaborare tutte le notizie – e soprattutto le indiscrezioni – non è facile. Il futuro di Andrea Giambruno sembra già scritto: il Codice Etico, del resto, parla chiaro, così come la volontà di Mediaset di prendere una decisione in tempi brevi. Ma non è così facile: da un lato c’è il desiderio di prendere le distanze, e dall’altra si parla comunque del padre della figlia del Presidente del Consiglio. La diffusione dei fuorionda su Striscia la Notizia ha portato Giambruno ad autosospendersi; dopo gli ennesimi video, Giorgia Meloni ha annunciato la fine del loro rapporto.

Al Summit per la Pace del Cairo, la Meloni ha anche chiarito la sua situazione personale ai giornalisti: “Sto bene. Faccio il mio lavoro, come sempre”. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, Pier Silvio Berlusconi non era al corrente dei video in possesso di Antonio Ricci: avrebbe telefonato alla Meloni. “Non sapevo nulla di Striscia, altrimenti te l’avrei detto”.

Secondo Repubblica, tuttavia, Giorgia Meloni era al corrente dei fuorionda di Giambruno da un mese. Retroscena e dettagli, dunque, appaiono contrastanti: difficile fare ipotesi, e non è nemmeno corretto. In ogni caso, la Presidente del Consiglio non era a conoscenza dei contenuti esatti del video: lo avrebbe saputo durante un meeting a Villa Grande direttamente da Pier Silvio Berlusconi.