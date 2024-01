Giorgia Meloni e Andrea Giambruno tornano insieme? Difficile a dirsi, dopo la tempesta mediatica che li ha travolti e che ne ha determinato la rottura definitiva, ma è certo che siano nuovamente molto vicini. Niente di strano, se consideriamo che sono genitori di una bambina che amano entrambi moltissimo e che hanno condiviso 10 anni della loro vita insieme. Inoltre, per il compleanno della Premier, il giornalista avrebbe azzardato una bella sorpresa – un mazzo di fiori notevole, secondo Diva e Donna – che avrebbe comportato un riavvicinamento tra i due.

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, perché potrebbero tornare insieme

Secondo Oggi e Alberto Dandolo, Giorgia Meloni e Andrea Giambruno potrebbero tornare presto a essere una coppia. Fonti vicine a loro ci sperano e, visto l’affiatamento dimostrato nelle ultime immagini diffuse, tutto farebbe presupporre in un riavvicinamento concreto dei due ex e genitori della piccola Ginevra. Di certo hanno mantenuto un ottimo rapporto, per il bene della bambina che è legatissima a entrambi, ma la decisione della Premier – a ottobre 2023 – era sembrata definitiva sebbene molto sofferta.

Di lui non ha più parlato, soprattutto per proteggere l’importante ruolo istituzionale che ricopre, ma anche per salvaguardare sua figlia da inutili pettegolezzi. La piccola non si è mai vista in volto (di certo non sul suo Instagram) ed è la ragione principale per la quale ha deciso di mantenersi in rapporti civili con il suo ex. Lui ha già lasciato la loro casa, a un mese dalla separazione, ma non è raro vederli insieme. Una delle ultime occasioni è stata il compleanno della Premier, festeggiato con un piccolo party privato in famiglia, e al quale avrebbe partecipato anche il suo ex.

L’addio su Instagram dopo i fuorionda

La Presidente del Consiglio aveva deciso di lasciare pubblicamente il suo compagno con un post su Instagram, in cui aveva parlato anche dell’importanza di proteggere la loro figlia da possibili contraccolpi: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra”.

E ancora: “Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo”.

Lui, che ha lasciato per sua volontà la conduzione di Diario del Giorno dopo i compromettenti fuorionda di Striscia la notizia, si è allontanato per qualche settimana per raggiungere la sua famiglia d’origine e, al suo ritorno, ha lasciato la casa nella abitava con Giorgia Meloni e la loro figlia. Le indiscrezioni su un possibile ritorno di fiamma si sono susseguite per mesi ma c’è chi è pronto a scommettere che siano sul punto di riprovarci. Solo il tempo potrà dare le giuste risposte e, per ora, le loro strade rimangono divise.