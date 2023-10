Lo stiamo aspettando tutti con ansia: il ritorno di Barbara D’Urso in televisione è super atteso. Dopo l’addio a Pomeriggio Cinque, per la conduttrice è iniziato un periodo di studio e di viaggi, da Londra a Parigi. Ad annunciare il suo arrivo a Belve è stata Francesca Fagnani da Fiorello ad Aspettando Viva Rai2. Ma quando potremo vederla? La data ancora non c’è. Sappiamo, però, che il contratto con Mediaset sta ormai per scadere a dicembre.

Barbara D’Urso a Belve: l’annuncio di Francesca Fagnani

Viva Rai2! non è ancora cominciato ma è già il programma più atteso del momento. Con Aspettando Viva Rai2, Fiorello si è già giocato un’anticipazione molto intrigante, ovvero l’annuncio di Francesca Fagnani. “Appena mette piede in Italia viene”, ha rivelato, riferendosi a Barbara D’Urso in veste di ospite a Belve. Sì, proprio così: l’ex Regina di Mediaset ha un posto assicurato sulla poltrona dello show più irriverente e tagliente della Rai.

Ma quando torna Barbara D’Urso in Italia? Su X (ex Twitter), ha spiegato, lanciando una frecciatina a Mediaset: “Il 3 novembre debutto a Torino. Ne approfitto per scusarmi coi direttori dei teatri, e col pubblico, che mi avrebbe voluto nelle loro città ma avevo un impegno televisivo che avrei dovuto e voluto rispettare e il calendario teatrale viene chiuso circa un anno prima”.

Quando vedremo Barbara D’Urso a Belve?

Almeno per il momento non è chiara la data dell’intervista di Barbara D’Urso a Belve. Il motivo è semplice: ancora deve essere registrata. Attualmente, manca solamente una puntata alla fine del primo ciclo dello show condotto da Francesca Fagnani, che è fissata per il 24 ottobre. Gli ascolti, però, sono ottimi: un prolungamento per la D’Urso potrebbe essere una soluzione, fa sapere Fanpage. Che la D’Urso fosse la benvenuta, in ogni caso, nessun dubbio: “È la benvenuta da sempre, non da ieri”, così la conduttrice aveva commentato in tempi non sospetti.

Barbara D’Urso, da “odiata” ad “amata”: l’analisi di un’assenza che si fa sentire

Non è un mistero: dando un’occhiata al profilo social di Barbara D’Urso, manca a tutti. Commenti di approvazione, confronti (spesso gratuiti) con Myrta Merlino. Il suo pubblico la rivuole in televisione. Un’analisi interessante è stata fatta a La Vita in Diretta, proprio da Alberto Matano. Durante una puntata, Simona Izzo ha notato che la D’Urso è ormai amatissima. E per dei motivi ben precisi.

“Ad esempio Barbara d’Urso che aveva anche molti odiatori. Adesso se vai sui social di Barbara, che è nell’ombra in questo momento, non ci sono più critiche, anzi ci sono solo cose belle e carine per lei. Come mai questo? Perché quando tu sei all’apice dà fastidio a molti. C’è qualcosa che non sopportano le persone. Non sopportano che qualcuno ce l’abbia fatta e continui a farcela. E come per Barbara vale per Madonna. Lei non è una bambina, ha 65 anni, ed è una donna che è ancora attiva e in carriera, quindi lasciatela lavorare”. Ma la D’Urso è pronta a riprendersi il suo spazio: non vediamo proprio l’ora di vederla dalla Fagnani a Belve, così come a Striscia la Notizia.