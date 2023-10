È una delle trasmissioni dell’anno. Belve di Francesca Fagnani, programma di Rai2 promosso in prima serata, è diventato la meta di moltissimi personaggi e volti noti della tv, dello spettacolo, dello sport e della politica. Si è perfino parlato di una possibile partecipazione di Barbara D’Urso, sollevata dall’incarico di conduttrice di Pomeriggio Cinque dopo 15 anni, e pronta a raccontare la sua verità. A confermarne la prossima presenza è stata proprio la giornalista romana, che si è sbilanciata nella puntata di Aspettando Viva Rai2! di Fiorello trasmessa sui social. Le sue parole rivelano però qualcosa di più sul futuro del programma, la cui ultima puntata è prevista per il 24 ottobre 2023.

Barbara D’Urso a Belve, le parole di Francesca Fagnani

“Appena mette piede in Italia viene”, ha dichiarato Francesca Fagnani da Fiorello, aprendo così alla concreta possibilità che Barbara D’Urso possa far parte del gruppo di intervistati del suo programma Belve, che però si chiude il 24 ottobre. Si spalanca così un nuovo scenario: la trasmissione avrà delle puntate aggiuntive? Difficile a dirsi a distanza di così poco tempo dalle ultime interviste, ma che la one-to-one con la conduttrice partenopea non è più un sogno di chi desiderava vederla seduta sullo sgabello bollente dello show di Rai2.

Intanto, è già tornata in Italia, ma la giornalista romana – che si è vista via via promuovere fino alla prima serata della seconda Rete – aveva già parlato di lei e subito dopo il suo addio a Pomeriggio Cinque. A chi sui social le chiedeva della possibile ospitata di Barbara D’Urso a Belve, rispondeva così: “È la benvenuta da sempre, non da ieri”.

Si starebbe inoltre lavorando per Fedez, la cui partecipazione era stata bloccata da Rai per i trascorsi burrascosi con il rapper, mentre l’ad Roberto Sergio ha aperto a una sua probabile ospitata ma di certo non in tempi brevi. Anche se Belve dovesse allungarsi (non ci sono conferme), sarebbe difficile coinvolgerlo in un’intervista visti gli impegni con i live di X Factor e i recenti problemi di salute che l’hanno costretto a un ricovero di 8 giorni presso l’ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Il ritorno di Viva Rai2!

Manca davvero pochissimo. Fiorello si sta preparando al ritorno in tv con il suo Viva Rai2!, che quest’anno anticipa la messa in onda alle ore 7. Confermata la glass box, che si sposta da Via Asiago al Foro Italico dove Rai ha stabilito la sua nuova collocazione, mentre rimangono confermati gli amici che ogni mattina ci tengono compagnia insieme al mattatore siciliano. Tornano infatti Mauro Casciari e Fabrizio Biggio, che per primo aveva anticipato il periodo di messa in onda della nuova stagione, anche quando è stata messa in dubbio.

L’idea è anche quella di spostare il programma al Teatro Ariston nella settimana del Festival di Sanremo, mentre si apre la possibilità di un ritorno di Fiorello sul palco della manifestazione e per affiancare Amadeus nel corso della quinta serata. Si tratta del quinto anno consecutivo per il direttore artistico e conduttore, che ha già annunciato che l’edizione 2024 sarà l’ultima sotto la sua guida.