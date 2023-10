Francesca Fagnani potrebbe tornare sul canale Nove e portare con sé anche Belve? Uno dei programmi di punta della Rai, che conquista milioni di spettatori, grazie alla verve della conduttrice, che riesce sempre a scardinare le difese e le armature degli ospiti presenti. Nelle ultime ore è circolata l’indiscrezione: Fagnani su Nove, con Belve. Ma le cose stanno davvero così? In merito è intervenuto l’AD Rai, Roberto Sergio, durante la conferenza stampa di presentazione di Viva Rai2! condotto da Fiorello.

“Francesca Fagnani lascia la Rai per Nove”: la replica di Roberto Sergio

Ci sono indiscrezioni che vanno bloccate sul nascere, per il bene di tutti. Del resto, ha fatto molto rumore l’ipotesi: Francesca Fagnani su Nove con Belve, proprio come Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa? Sarebbe stato un disastro annunciato per Mamma Rai. Ma così, per fortuna, non sarà. L’indiscrezione, lanciata da TvBlog, è stata smentita da Fiorello.

Fiorello ha fatto una domanda diretta a Roberto Sergio, AD Rai, presente alla conferenza di Viva Rai2!. “È vero che Belve andrà su Nove?”. La risposta? Secca, a dir poco. “No”. E Fiorello: “Se va a Nove, vado sotto casa della Fagnani e buco le gomme dell’auto di Mentana. Mamma Rai si ama, indipendentemente dal governo che c’è in quel momento”. Ma come sono nate le voci dell’insoddisfazione della Fagnani? Non tutto è così lontano dalla realtà, del resto.

L’ipotesi del ritorno sul canale Nove di Francesca Fagnani

Il primo ciclo di Belve si è concluso con ottimi ascolti e interviste graffianti martedì 25 ottobre 2023. Il secondo ciclo del programma è previsto per la primavera. Secondo l’ipotesi lanciata da TvBlog, però, si è discusso di un possibile ritorno della Fagnani. Tutto è stato smentito, certo, ma di fatto è il canale Nove ad aver lanciato Belve tra il 2018 e il 2019.

Le presunte tensioni sarebbero nate dopo il veto su Fedez a Belve. Ma Federico Lucia, in arte Fedez, ha in realtà specificato, poco dopo la presentazione alla stampa dei Live di X Factor, che c’è stato ormai un contatto. “Mi sono sentito con l’AD, ho avuto una conversazione molto piacevole dove ci siamo confrontati. Non ho idea di quale sia la posizione della Rai in questo momento, ma comunque mi ha fatto piacere la sua chiamata”.

D’altra parte, invece, è intervenuto Roberto Sergio stesso a mettere un punto alla questione. “Il problema non è riferito alla presenza retribuita o gratuita. La decisione è legata ad una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in Rai, sia per il Primo Maggio che per l’ultimo Sanremo“.

La questione Fedez a Belve è stata inoltre condivisa in un momento molto delicato per l’artista, ovvero quando si trovava ricoverato in ospedale a causa dell’emorragia dovuta a due ulcere. Probabilmente, è anche per questo che la Fagnani è intervenuta su Instagram: “L’unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve: è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così”.